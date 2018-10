è risultato fondamentale nel mantenere solido il collegamento fra difesa e attacco ma non provate a dire che il loro compito sia solo quello di semplici portatori o recuperatori di palla. Radoslaw Murawski e Nicolas Haas sono la coppia di mezzali che fino ad ora ha giocato il maggior numero di partite con la maglia del Palermo componendo con il terzo elemento Mato Jajalo lo zoccolo duro del centrocampo che prima con Tedino e adesso con Stellone sembra non aver subito alcuna rivoluzione. Anzi al contrario dall'arrivo del tecnico romano sembra che la posizione del polacco, che ha già un anno di esperienza nel campionato cadetto con la maglia rosanero, e quella dello svizzero, proveniente dalla scuola Atalanta con Giampiero Gasperini, si sia quantomeno rafforzata alla luce già del primo match disputato contro il Crotone nel 3-4-1-2 sceso in campo al 'Barbera' alla prima del nuovo allenatore.non vorrà mai rinunciare visto il mix di corsa, aggressività e anche intelligenza tattica che esprimono e che, vista la prolungata assenza di Chochev, torna utile dato che l'unico a disposizione per un eventuale cambio è Fiordilino, quest'ultimo partito titolare con Tedino ma progressivamente scavalcato nelle gerarchie proprio da Haas. L'elvetico ad oggi è sempre stato presente in campionato e fra serie B e Coppa Italia ha totalizzato 445' potendosi fregiare del titolo di miglior assist man della squadra (insieme a Trajkovski) con due servizi fondamentali per i compagni nelle sfide contro Foggia e Perugia, una specialità per Haas che ha messo lo zampino anche nel propiziare il gol di Mazzotta contro la Cremonese grazie ad un suo tiro deviato dal portiere avversario.che in totale ha disputato 550' senza mai saltare un match e rimediando tre cartellini gialli, sintomo della grande aggressività del polacco che in questo inizio di campionato si è distinto come uno dei migliori mediani anche per palloni recuperati e rigiocati con i compagni di reparto. Una dote che l'ex Piast Gliwice aveva già messo in mostra in Polonia tanto da convincere l'ex ds Fabio Lupo a strapparlo alla concorrenza anche di squadre di serie A e che, dopo una stagione di assestamento condita anche dal suo primo gol in Italia nella trasferta dell'anno scorso a Foggia, ha stregato con la sua corsa instancabile prima Tedino e adesso Stellone che intende ripartire già da domenica prossima contro il Lecce proprio da lui e Haas, ovviamente ai lati di un Mato Jajalo regista altrettanto fondamentale per questa squadra.