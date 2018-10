. Le ore appena trascorse hanno regalato una clamorosa indiscrezione di mercato, che si è inevitabilmente trasformato in una boutade con il passare del tempo. Sull'ex velocista giamaicano c'è ovviamente una grande attenzione mediatica, soprattutto dopo la sua attenzione di lasciare l'atletica leggera per buttarsi sull'altra sua grande passione: il calcio. E dopo il provino svolto con gli australiani del Central Coast Mariners, dove ha segnato anche una doppietta nell'ultima amichevole disputata prima dell'inizio del campionato locale, il suo agente ha parlato anche di un suo approdo in una squadra europa. Da qui è scoppiata la Bolt-mania, con tante squadre accostate a lui, che ha anche effettuato a inizio estate uno stage con il Borussia Dortmund: dal Verona al Benevento, dal Crotone al Palermo, tutte accostate a Bolt. Ma dopo una breve ricerca, si è scoperto che il presunto interessamento dei rosanero nei confronti del recordman sui 100 e 200 metri piani non è assolutamente vero.