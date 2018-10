. Le trattative per la cessione della società di viale del Fante continuano ad andare avanti. Al momento Maurizio Zamparini lavora su tre tavoli. Il primo è rappresentato da Raffaello Follieri, intenzionato ad acquistare la totalità delle quote. Poi ci sono Ponte e gli americani. Tra strade indipendenti e tutte in corsa per acquistare in Palermo. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, Zamparini ha cercato di fare chiarezza sulla trattativa con l'imprenditore foggiano Follieri: "La sua è una lettera d’intenti. Lo vedo favorevolmente, ma naturalmente prima deve portare le garanzie che io e Anania chiediamo da mesi. Penali? Macché penali, non ce ne sono. Come fanno ad essercene senza un accordo? Ho concesso solo una esclusiva fino al 24 ottobre in attesa delle garanzie".: "Ponte? Siamo sempre in contatto, sicuramente ci sentiremo, ma per ora ho dato la priorità a Follieri. Ovviamente non si tratta di un contratto impegnativo, ognuno può fare quello che vuole. Chi porta le garanzie, prende il Palermo. Gli americani? Sto lavorando anche per loro…"