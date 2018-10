anche lontano dalla Sicilia e dopo il gol di George Puscas, che dopo tanto tempo si è sbloccato con la maglia dell'Under 21 della Romania venerdì contro il Galles, ieri è toccato ad Aleksandar Trajkovski timbrare il cartellino con la sua Macedonia nell'importante incontro di Nations League contro il Liechtenstein. Il numero dieci rosanero ha messo infatti a segno addirittura una doppietta nella prima frazione del match in cui partiva da titolare insieme al compagno di club Ilija Nestorovski che, al contrario della sfida con il Crotone, non ha partecipato alla festa del gol nonostante il successo finale per 4-1. Il trequartista di Stellone invece con un gol al 10' ed uno alla mezz'ora (il primo a chiudere un triangolo con Pandev che lo ha messo a tu per tu con il portiere superato poi con un destro imparabile, il secondo con un preciso diagonale, ndr) si è preso gli applausi del pubblico di Skopje grazie anche a due assist del veterano della nazionale Goran Pandev, col giocatore genoano autore poi anche della terza rete.non ha comunque rovinato la festa dei macedoni che con Alioski nella ripresa hanno chiuso i conti mantenendo salda la leadership del proprio girone con tre successi di fila. Un'altra ottima notizia dunque per Stellone che dopo Puscas ha la conferma di avere a disposizione anche un Trajkovski in forma smagliante protagonista in zona gol giocando da esterno nel modulo preferito dal tecnico romano, il 4-4-2. Uno schieramento che l'allenatore rosanero potrebbe anche adottare e che gli darebbe l'opportunità di mettere in campo contemporaneamente Nestorovski e Puscas già dalla prossima sfida contro il Lecce. Oltre ai macedoni, che adesso sono attesi martedì in Armenia per l'ultimo impegno della sosta, anche Aleesami rientrato nel giro della nazionale norvegese può esultare per il successo di misura sulla Slovenia degli italiani Stulac e Zajc.al 50' consente agli scandinavi di portarsi a tre punti dalla Bulgaria, a quota nove, nel girone C di Nations League con il terzino rosanero autore di una buona prova partendo dall'inizio e giocando tutti i 90'. Oggi tocca nuovamente ad Embalo invece con la sua Guinea-Bissau giocare contro lo Zambia per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, con quattro squadre tutte appaiate a quattro punti, con l'esterno di passaporto portoghese che sarà il primo a rientrare in gruppo dopo gli impegni con la sua rappresentativa. Il giro di incontri nazionali terminerà dunque martedì con la Norvegia che incontrerà la Bulgaria per la leadership del gruppo C, la Macedonia contro l'Armenia e l'Under 21 della Romania di Puscas contro il Liechtenstein. Poi da mercoledì Stellone avrà tutti a disposizione per preparare la sfida al Lecce.