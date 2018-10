la promessa di futuri investimenti su stadio e centro sportivo. Il 26 ottobre, data in cui si riunirà il CdA, si avvicina. Ponte resta l'unico candidato alla presidenza, ma Follieri accelera...

. I possibili acquirenti restano sempre Antonio Ponte e Raffaello Follieri. Il primo, imprenditore italo-svizzero, inizialmente era intenzionato ad entrare in società con circa il 10% delle quote ma adesso Zamparini ha cambiato idea. Il patron friulano ha chiesto al fondatore e proprietario del fondo Raifin di sollecitare le due cordate alle sue spalle per cercare di acquisire la totalità delle quote.. L'imprenditore foggiano, che adesso è legato a Marco Bogarelli, ha già inviato tutta la documentazione necessario all'avvocato Anania dello studio Withers di Milano, incaricato da Zamparini di filtrare tutte le offerte.. Il prezzo in realtà sale fino a 40 milioni considerando anche gli oneri di gestione di una società la cui situazione di bilancio non è delle più rosee. Oltre ciò Zamparini vorrebbe anche un "bonus" legato all'eventuale promozione in A dei rosanero allenati da Stellone e