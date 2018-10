con la maglia della sua nuova squadra, il Palermo allenato prima da Bruno Tedino ed ora da Roberto Stellone, ed arrivato però con la maglia della nazionale Under 21 della Romania. George Puscas ha ritrovato il gusto di segnare in una gara importante per la qualificazione dei suoi ai prossimi Europei di categoria in programma proprio in Italia e San Marino entrando nel tabellino dei marcatori del 2-0 nella gara disputata ieri sera in quel di Cluj. Un'azione travolgente e piena di rabbia agonistica quella dell'attaccante acquistato in estate dal Palermo dall'Inter, per una cifra superiore ai 3 milioni di euro, che lo ha portato prima a vincere un contrasto con un difensore e poi con uno scatto di pura a potenza a presentarsi a tu per tu con il portiere gallese Owen Evans che nulla ha potuto sulla successiva conclusione della punta che di destro ha insaccato anche da una posizione relativamente difficile preferendo ignorare i compagni piazzati in una posizione migliore.quell'azione, per lui appena entrato da cinque minuti dalla panchina, al 20' della ripresa di un match che i suoi compagni stavano già conducendo per 1-0 ma su cui l'ex Novara ha voluto mettere il suo sigillo per dare un segnale anche al proprio tecnico in Sicilia Stellone. Dopo essere partito in vantaggio nelle gerarchie in attacco, alla luce del malumore che poteva accompagnare Nestorovski dopo la mancata cessione nella sessione estiva, il rumeno ha infatti progressivamente perso terreno proprio nei confronti del macedone che è tornato a segnare con una discreta continuità al contrario proprio del classe '96 che invece fino ad ora ha avuto difficoltà nel trovare la sua prima rete col Palermo. Delusione e rabbia accumulata per Puscas che è riuscito ad incanalare e trasformare in energia positiva da utilizzare con la sua nazionale che in pochi minuti ha trovato il gol della tranquillità con pubblico di casa e compagni di squadra che ovviamente hanno festeggiato a dovere un gol di pregevole fattura.in vista della prossima delicata sfida di campionato in trasferta contro il Lecce in cui Puscas potrebbe ripartire dall'inizio a fianco di Nestorovski, e con Trajkovski alle loro spalle, alla caccia dei suoi primi gol con il Palermo. Il tecnico romano sarà ovviamente soddisfatto delle gesta del suo attaccante lontano dalla Sicilia e sa che l'apporto di un bomber come Puscas, chiamato a sostituire La Gumina, potrà rivelarsi decisivo per la scalata alle prime posizioni della classifica ed in generale alla rincorsa per la promozione in serie A. Il gol in nazionale si è rivelato dunque prezioso per sbloccare mentalmente il giocatore che adesso prima di far ritorno in Italia è atteso dall'ultimo match di qualificazione dei suoi, già saldamente in testa al girone 8 davanti a Portogallo e Bosnia, contro il fanalino di coda Liechtenstein. Un'altra occasione da sfruttare per prendere definitivamente confidenza con il gol.