l'ex attaccante del Novara, acquistato in estate dall'Inter, che dovrà rilanciarsi dopo un avvio di campionato difficile in cui, dopo un periodo iniziale legato al recupero della forma migliore, non è arrivato ancora il primo gol con la nuova maglia.

, poi provare a far bene anche senza la maglia rosanero indossando quella delle rispettive nazionali. Per i tre attaccanti del Palermo Nestorovski, Trajkovski e Puscas, impegnati a partire da oggi con la nazionale macedone e con l'Under 21 rumena, che hanno risposto alle convocazioni dopo il successo contro il Crotone (gli altri rosanero in nazionali sono l'esterno Embalo con la Guinea Bissau ed il terzino Aleesami con la Norvegia, ndr) ci sarà dunque da confermare il buono stato di forma e trovare nuove certezze in match che non sono semplici amichevoli. Il primo a scendere in campo sarà Puscas che dopo aver scontato la squalifica è atteso da una doppia sfida con il Galles (oggi alle 19 a Cluj) e poi martedì contro il Liechtenstein (alle 21 a Ploiesti) nella gara che chiuderà il girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria in programma in Italia e San Marino. Un'occasione importante per, anche se il tecnico Stellone ha chiarito che per il rumeno non deve diventare un'ossessione, che quantomeno in nazionale proverà a togliersi di dosso in modo tale da ripresentarsi in Sicilia con rinnovate energie ed aspirazioni. Discorso diverso per i macedoni Nestorovski e Trajkovski reduci da un inizio di stagione di tutt'altro spessore (entrambi capocannonieri dalla squadra con tre gol a testa ciascuno, ndr) e l'ultimo successo contro il Crotone griffato proprio dal numero 30 che sembra aver ritrovato con Stellone in panchina lo smalto dei tempi migliori. Nonostante già la doppietta messa a segno contro il Perugia la punta ex Inter Zapresic con i calabresi ha dimostrato un diverso approccio alla gara che lo ha portato a credere nella possibilità di segnare fino ai minuti finali del match.ovviamente anche il connazionale Trajkovski che dopo aver scelto la maglia numero 10 sembra essersi caricato di una particolare responsabilità che lo ha portato a segnare in tre diverse gare e decidere quasi sempre con prestazioni e giocate da giocatore fuori categoria. Per entrambi il palcoscenico sarà ancora una volta quello della Nations League con la Macedonia, in testa al proprio girone, che domani affronterà a Skopje il Liechtenstein e martedì sera invece l'Armenia a Yerevan con i due che potrebbero entrare a gara in corso o addirittura partire dall'inizio. In ogni caso il ct macedone Angelovski crede fortemente nella coppia proveniente dalla Sicilia e darà sicuramente il giusto spazio ai due attaccanti rosanero. Una notizia importante per Roberto Stellone che, mentre dirige gli allenamenti senza praticamente metà del suo attacco data la presenza dei soli Moreo, Lo Faso e Falletti, osserverà con attenzione l'evoluzione dei match in cui saranno protagonisti i suoi attaccanti sperando, nel frattempo, che nessuno di loro incappi in qualche infortunio.