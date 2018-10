. Se fino a qualche giorno fa sembrava ormai cosa fatta la nomina di Antonio Ponte come presidente, adesso non è più così. L'ex numero uno di Carrarese e Siena sarebbe dovuto entrare in società acquisendo circa il 10% delle quote del pacchetto azionario della società rosanero e con tanto di comunicato sul sito ufficiale Ponte era stato designato come candidato alla presidenza del club.. Zamparini avrebbe richiesto a Ponte un "bonus" in caso di promozione in A da parte della squadra di Roberto Stellone ed avrebbe chiesto all'imprenditore svizzero di vedere se lui ed i suoi soci erano in grado di rilevare l'intera società, cosa che il proprietario e fndatore del fondo Raifin non sembra in grado di fare.. L'imprenditore foggiano da diversi mesi tratta con l'avvocato Sergio Anania dello studio Withers, incaricato dalla società di passare al vaglio tutte le offerte. Con Follieri anche l'ex presidente di Infront Bogarelli che funge da Advisor della negoziazione. Al momento l'ex fidanzato di Anne Hathaway sembra essere in vantaggio su Ponte. Intanto Zamparini ha spostato tutti gli incontri per volare a Londra, le trattative riprenderanno da martedì prossimo...