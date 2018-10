. Da una parte c'è Antonio Ponte, che ha già seguito la squadra sia in casa che in trasferta ed è attualmente l'unico candidato per la presidenza del club. Dall'altra Raffaello Follieri, interessato all'acquisto del 100% del pacchetto azionario. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, dietro l'imprenditore foggiano ci sarebbe anche Marco Bogarelli, presidente di Infront Italia fino al 2016. Il manager avrebbe già avuto un incontro con l'attuale patron rosanero Maurizio Zamparini: “Non penso sia interessato direttamente - ha dichiarato Zamparini -, ma è il consulente di una cordata”. Ponte continua ad attendere ed in settimana incontrerà Zamparini, Follieri prova a dare la sterzata giusta. Palermo tra Ponte e Follieri...