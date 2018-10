, dove si sta svolgendo il penultimo Atp Masters 1000 della stagione. Il tennista palermitano ha battuto per 4-6 7-6(5) 7-6(5) Chung, sudcoreano vincitore delle Next Gen Finals dello scorso anno. Cecchinato nel primo set era andato sotto, ma grazie ad una prova di gran carattere sia nel secondo che terzo parziale ha conquistato il tie break. Agli ottavi l'azzurro sfiderà Novak Djokovic: i due si sono già sfidati ai quarti del Roland Garros, in quell'occasione a vincere fu proprio Cecchinato.