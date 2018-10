. Durano ormai da diversi mesi le trattative per la cessione del club rosanero, ma al momento nulla sembra essere certo. In prima fila c'è Antonio Ponte, imprenditore svizzero che da alcuni mesi è in continuo contatto con Maurizio Zamparini. Il fondatore del fondo Raifin vorrebbe entrare in società con l'aiuto di altri investori svizzeri e inglesi.Ponte continua ad essere in pole per la presidenza del club ma avrebbe posto due condizioni. La prima è quella è che l’attuale amministrazione firmi il bilancio al 30 giugno 2018 e la seconda che il patron firmi il contratto preliminare di cessione. L'imprenditore svizzero e Zamparini dovrebbero incontrarsi in settimana per decidere il da farsi. Sullo sfondo sempre Raffaello Follieri e la cordata americana. Per quanto rigarda Follieri la negoziazione avrebbe fatto dei passi in avanti, mentre la cordata americana restra sempre alla finestra...