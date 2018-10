. Intanto Antonio Ponte continua a seguire la squadra e anche nella gara contro il Crotone era presente al Barbera. L'imprenditore svizzero nel pre partita è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha confermato il suo interessamento per la società di viale del Fante: "Confermo di non essere un intermediario ma di essere in prima persona interessato al Palermo, è possibile che il 26 ottobre possa diventare presidente. Effetto quadrifoglio? Penso che un 25% sia rappresentato dalla squadra, un 25% dai tifosi, un 25% dall’allenatore e l’ultima parte dal manager della società. Speriamo intanto che il Palermo possa fare risultato questa sera, poi vedremo come accadrà".