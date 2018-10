Sono felicissimo per la vittoria i tre punti e per il morale e per come hanno interpretato la partita. Abbiamo creato subito sei occasioni tirando in generale circa venti volte ma trovando solo in quattro occasioni lo specchio. Come allenatore sono soddisfatto perché col modulo che avevano era difficile andarli a prendere e siamo stati bravi a salire nel momento giusto. Mi è piaciuto l'atteggiamento di sacrificio in un campo pesante e contro un avversario che sa giocare a pallone. Nestorovski ha giocato bene perché ha fatto tutto compreso il gol, Puscas è un giocatore forte che non ha giocato come il suo compagno ma ha messo impegno e voglia mentre in fase realizzativa ancora deve migliorare. Per me non è importante il fattore gol ma lo spirito che i giocatori ci mettono".

PALERMO - Il suo ritorno sulla panchina rosanero non poteva essere dei migliori, tre punti anche senza una prestazione proprio convincente. Roberto Stellone porta a casa i primi tre punti del suo campionato ed elogia a fine gara il lavoro dei suoi: ""Rispoli? Andrea può ricoprire tutti i ruoli così come Salvi che oggi si è messo addirittura a giocare nei tre della difesa. Lui ha lavorato bene in settimana ed ha giocato dando un grande contributo così come Falletti e Moreo che hanno messo grande spinta. Da allenatore me la rivedrò la gara di oggi anche perché sulle conclusioni dovremo migliorare perché se si tira tanto non si può segnare solo un gol anche se averlo fatto nel finale è un ottimo segno. Trajkovski aveva i crampi e dunque la mossa di Falletti si è dimostrata comunque utile".