46' Brignoli para una conclusione di Rohden.45' Due minuti di recupero.44' Occasione per Nestorovski che di testa batte in porta ma Cordaz inchioda la sfera sulla linea di porta.36' Nestorovski fermato in posizione di fuorigioco.30' Bruttissimo infortunio al ginocchio per Nalini costretto ad uscire in barella. Secondo una prima impressione a cedere è il ginocchio. Al suo posto entra Rohden.27' Occasione per Barberis che su servizio di Nalini si trova in grado di calciare con una certa libertà ma non trovando la porta di Brignoli.25' Aleesami ciabatta una conclusione di sinistro che non inquadra completamente la porta.20' Doppia protesta da parte dei rosa prima per un presunto fallo di mano di Barberis e poi per una trattenuta in area su Bellusci.11' Trajkovski, molto attivo, triangolo in area con Nestorovski ma al momento di calciare perde il controllo del pallone.9' Destro strozzato di Trajkovski da fuori area, Cordaz para.6' Jajalo vicino al vantaggio con una conclusione da fuori rasoterra che per poco non beffa Cordaz.4' Trajkovski prova una conclusione a giro da fuori.1' Subito primo ammonito della gara, è Budimir del Crotone.Batte il Crotone,Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.Stellone conferma il 4-3-1-2 della vigilia con Trajkovski alle spalle delle due punte Nestorovski-Puscas. In difesa Salvi e Aleesami terzini con con Bellusci e Rajkovic centrali. A centrocampo Jajalo, Murawski e Haas.: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 32 Haas, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 29 Puscas. A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 6 Struna, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 20 Falletti, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 31 Pirrello. All: Roberto Stellone.: 1 Cordaz (cap.), 31 Sampirisi, 23 Vaisanen, 19 Marchizza, 26 Martella, 18 Barberis, 10 Benali, 7 Firenze, 8 Stoian, 17 Budimir, 9 Nalini (Rohden 30'). A disp: 22 Festa, 2 Curado, 3 Cuomo, 6 Rohden, 11 Faraoni, 16 Crociata, 20 Molina, 21 Zanellato, 25 Nwankwo, 27 Valietti, 32 Spinelli, 33 Romero. All: Giovanni Stroppa.: Davide Ghersini (Genova).Ammoniti: Budimir 1', Rajkovic 17', Trajkovski 41', Bellusci 41'.