BRIGNOLI 6 Pochi interventi per l'estremo difensore che non viene impensierito dalle conclusioni degli ospiti.SALVI 5,5 Gara sottotono sulla fascia per l'ex Cittadella che con l'ingresso di Rispoli viene impiegato nella linea a tre in difesa dove copre bene il suo nuovo ruolo.BELLUSCI 6 Si prende sempre qualche rischio ma il numero 2 è autore anche di buoni anticipi.RAJKOVIC 6 Non sbaglia nulla e quando c'è da spazzare il pallone non si fa pregare.ALEESAMI 6 Si spinge maggiormente dalla sua fascia anche se non arrivano dei suggerimenti molto precisi per le punte.MURAWSKI 6,5 Un moto perpetuo sempre alla ricerca di palloni da strappare dai piedi avversari e rigiocare con i compagni di reparto.JAJALO 6 Meno prezioso il lavoro del bosniaco che sembra soffrire la fisicità degli avversari.HAAS 5,5 L'ex Atalanta parte bene con buoni inserimenti e palle intelligenti per i compagni, nella ripresa si perde un pò e Stellone lo fa rifiatare.TRAJKOVSKI 5,5 Il macedone ci prova con qualche conclusione a giro delle sue pNESTOROVSKI 7 Il capitano è il migliore dei suoi e se nel primo tempo Cordaz ferma sulla linea un suo colpo di testa nulla può su una conclusione liftata a giro nella ripresa.PUSCAS 5 Il rumeno schierato dall'inizio in coppia con Nestorovski non trova mai uno spunto dei suoi. Solo nella ripresa salta un avversario in area e prova a servire il compagno di reparto che però sciupa.RISPOLI 6 Si rivede il terzino e le sue consuete sgroppate sulla fascia. Un'arma in più di sicuro per Stellone.MOREO 6 Bene anche l'ex Venezia da subentrato ad aprire gli spazi per Nestorovski.FALLETTI 6,5 L'uruguaiano dona brillantezza e vivacità al reparto giocando sempre palla in verticale.