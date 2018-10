Domani sera i rosanero chiuderanno la settima giornata del campionato di serie B con il posticipo del "Barbera" contro il Crotone, in una sfida tra formazioni che cercheranno di ottenere il massimo risultato. Ma è soprattutto questo l'obiettivo del nuovo allenatore del Palermo, il quale in conferenza stampa svela alcuni elementi della formazione che scenderà in campo: "Vi dico la formazione senza il modulo. Il Crotone è una squadra in salute che ha pareggiato in dieci contro undici la scorsa partita contro il Brescia, noi vogliamo fare risultato. Ecco chi scenderà in campo in ordine sparso; Brignoli, Salvi, Nestorovski, Puscas, Trajkovski, Haas, Rajkovic, Jajalo, Aleesami, Murawski e Bellusci. Dobbiamo curare tutti gli aspetti soprattutto quello della voglia e della determinazione".. A proposito della convivenza tra il macedone e il romeno, di cui si era già parlato nella conferenza stampa di presentazione, Stellone risponde così: "Abbiamo quattro attaccanti importanti con Lo Faso ed Embalo che per adesso sono fuori per infortunio e causa Nazionale. Dopo la sosta giocheremo quattro partite in sedici giorni, non voglio parlare solo di attaccanti. Se si sacrificano possono giocare insieme, abbiamo le qualità e i giocatori per fare bene e per mettere in atto diversi moduli. Questo dipende anche dall’avversario e dalle condizioni fisiche dei giocatori, sono certo che giocheranno tutti nel corso della stagione". Dunque una squadra equilibrata e fresca da opporre a un Crotone che è squadra di qualità e che sa palleggiare: "Stroppa fa giocare bene le proprie squadre e hanno giocato delle buone partite, ricordiamoci che fino a qualche mese fa giocavano in A. Non sapremo come giocheranno, rispettiamo i rossoblu ma dovremo pensare a fare la partita con la testa e con l’equilibrio. Dobbiamo essere equilibrati come in tutte le gare".E quando gli viene chiesto in che condizioni ha trovato il gruppo e come ha lavorato con la squadra che già l'anno scorso ha provato a portare in serie A - seppur con qualche modifica - il tecnico nativo di Roma sottolinea qualcosa di importante soprattutto dal punto di vista delle motivazioni, soprattutto in relazione a un pubblico da riportare allo stadio: "C’è sempre di lavorare, ma ho trovato la squadra bene sotto l’aspetto fisico e di positivo ho visto la voglia da parte di tutti durante gli allenamenti. Sono molto contento dell’applicazione che mettono tutti i ragazzi, questo lo sapevo anche perché molti ragazzi sono quelli dell’anno scorso. L’entusiasmo dobbiamo crearlo noi con i risultati, non ci sono aspetti negativi fino ad oggi ma solo voglia di migliorare in ogni situazione. Sono fiducioso".per superare l'ostacolo Crotone. Si è già detto di una squadra che gioca bene e che ha in Stroppa un'ottima guida, ma il tecnico del Palermo sottolinea anche gli aspetti sui quali bisognerà insistere per ottenere una buona prestazione e soprattutto l'intera posta in palio: "Dobbiamo essere pronti a tutto, cerco sempre di far capire alla squadra che non dobbiamo lavorare solo contro un modulo perché la squadra avversaria può cambiare un minuto prima della partita. Dobbiamo saperci giostrare con diversi moduli e dobbiamo sapere cosa fare nelle diverse situazioni di gioco. Serve leggere bene la gara e serve che i reparti riescano a comunicare bene tra loro. Il Crotone è una squadra che palleggia e di conseguenza dobbiamo essere bravi a farli aprire e a ripartire. Queste letture vengono in automatico con il lavoro giornaliero, per questo è importante provarli in ritiro dove non si ha l’obbligo del risultato. Sono fiducioso comunque per l’applicazione che hanno messo i ragazzi in settimana".