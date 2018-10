fra annuncio di addio e richieste di mercato paventate ma mai realmente concretizzate ed infine la permanenza nonostante quel contratto in scadenza a giugno 2019. Per Andrea Rispoli, dopo l'infortunio avvenuto immediatamente dopo la partita d'esordio contro la Salernitana che ne ha pregiudicato anche le residue chance di sperare in una cessione all'estero nelle battute finali, è arrivato finalmente il momento di tornare in campo nell'ennesimo capitolo della sua carriera in maglia rosanero. Il laterale destro infatti anche la passata stagione, dopo la retrocessione dalla serie A in cui si era comunque reso protagonista realizzando sei reti, era sul punto di lasciare la Sicilia per tornare nella massima serie ma aveva deciso di abbracciare il progetto del Palermo di pronta risalita. L'epilogo amaro della finale playoff contro il Frosinone aveva messo poi quasi la parola fine all'avventura dell'ex Ternana e Parma con i colori rosanero, ancor più dopo le dichiarazioni del patron Zamparini di voler ridimensionare la squadra cedendo i cosiddetti big.congrue al valore del terzino di Cava de Tirreni hanno però convinto la proprietà a tenere ancora il giocatore con l'intenzione di non svenderlo e considerandolo una risorsa fondamentale nel secondo tentativo di agguantare la promozione in serie A. Bruno Tedino attendeva con ansia il ritorno di uno dei suoi pupilli anche se il tecnico, esonerato dopo la sconfitta col Brescia, stava facendo affidamento su Salvi, arrivato nel mercato estivo proprio per sostituire l'eventuale partenza di Rispoli, e dunque si sarebbe trovato nel dubbio di dover scegliere uno dei due per i prossimi match. Rebus della fascia destra adesso nelle mani di Roberto Stellone che nella sua parentesi di otto gare nella passata stagione, fra campionato e playoff, nemmeno a dirlo ha puntato sempre su Rispoli dall'inizio utilizzandolo sia nel 4-4-2 come terzino semplice che nel 3-4-1-2 più avanzato a centrocampo per sfruttare la sua grande facilità di corsa nelle due sfide finali col Frosinone., anche per schierare una formazione più simile possibile alle caratteristiche del Crotone prossimo avversario domenica sera, potrebbe optare proprio per una difesa a tre ed un centrocampo a quattro o a cinque (tutto dipenderà dal tipo di attacco a due o ad una sola punta, ndr) con Rispoli che comunque dovrebbe trovare posto in un ballottaggio con Salvi che ha disputato delle ottime prime gare di campionato, andando addirittura in gol nella trasferta vittoriosa di Foggia. Adesso l'ex Cittadella sa che col ritorno di Rispoli per guadagnarsi un posto in campo ci sarà bisogno di fare qualcosa in più dato che il titolare di quella zona di campo è il collega campano che, in ogni caso, dovrà dimostrare di avere la stessa voglia delle passate stagioni per confermarsi anche in questa stagioni.