Dopo l'inibizione per 2 mesi a casua delle dichiarazioni contro l'arbitro La Penna (direttore di gara di Frosinone-Palermo), l'imprenditore friulano ha incassato un'altra ammenda. La motivazione risiede nelle dichiarazioni post gara col Parma dello scorso aprile. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, i ducali, lo scorso aprile hanno presentato un esposto alla Procura federale contro Zamparini ma richiesta di deferimento venne respinta dal TFN. Successivamente la Procura ha fatto ricorso in Corte d’appello, la quale ha scelto di ammonire con diffida l’imprenditore friulano con multa da 2.500 euro per lui e per la società.