e per Roberto Stellone dopo quasi due settimane di lavoro ininterrotto, dopo il suo ritorno sulla panchina del Palermo avvenuto martedì scorso alla luce del secondo esonero di Bruno Tedino, adesso è il momento di decidere su ci puntare per la sfida che fra quattro giorni attende i rosanero al 'Barbera' contro il temibile Crotone di Stroppa. Per il tecnico romano la giornata di ieri al campo d'allenamento del Tenente Onorato di Boccadifalco ha portato la cattiva notizia di un nuovo infortunio per Ivaylo Chochev, alla caviglia sinistra così come già accaduto sempre in settimana a Simone Lo Faso, ma allo stesso tempo quella positiva del ritorno a disposizione del trequartista Cesar Falletti. Il calciatore sudamericano, rientrato dall'Uruguay dopo il permesso concesso dalla società per la scomparsa della madre dell'ex Bologna, si è subito messo al lavoro per farsi trovare pronto alla sfida in programma domenica sera.e la voglia di far bene del fantasista classe '92 dato che , nelle previsioni della vigilia del suo match di ritorno sulla panchina dei siciliani, sembra orientato a cucire un ruolo da titolare proprio sulle spalle dell'uruguaiano nel 4-3-1-2 che sta prendendo forma in questi giorni. Il tecnico romano, estimatore del modulo 4-4-2 con cui schierò in diverse occasioni anche il suo Palermo nel finale della passata stagione, potrebbe virare su uno schieramento che dà dunque la possibilità a tre elementi su cinque del reparto avanzato di giocare contemporaneamente con appunto Falletti alle spalle delle due punte che, nelle intenzioni di Stellone, dovrebbero essere Nestorovski e Puscas. Un Palermo decisamente a trazione anteriore che, almeno sulla carta, adotterà il modulo provato lungo tutto l'estate con Bruno Tedino e successivamente accantonato per tornare al più tradizionale 3-4-2-1 ed alla difesa a tre.dovrebbe essere Trajkovski anche se non è assolutamente escluso che il numero 10 non possa trovare spazio dall'inizio, con la rinuncia ad una punta pura che in quel caso vedrebbe nel lotto dei papabili oltre al connazionale Nestorovski e Puscas anche Moreo che di recente con il suo gol al Brescia ha dimostrato di essere pronto ad un posto da titolare, o a gara in corso se Stellone dovesse decidere di passare ad un modulo più spregiudicato (4-3-3 o 4-2-3-1) con anche Embalo che a quel punto sarebbe contemplato in un reparto offensivo come esterno. Non è da escludere infine, data la grande duttilità che garantisce Falletti, che invece Stellone possa virare sul modulo a specchio rispetto all'avversario (con il Crotone che utilizza il 3-5-2 o all'occorrenza il 3-4-1-2 con Benali alle spalle delle punte, ndr) ed in quel caso l'uruguaiano potrebbe facilmente adattarsi a giocare sulla corsia esterna, così come accaduto a Coronado l'anno scorso, e così come già Tedino provò proprio con quello che adesso si rivela un jolly fondamentale per l'allenatore rosanero.