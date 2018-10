La struttura del club rosanero è importante e nonostante la B, si muove come un club della massima serie. Ha un costo rilevante, ma credo che sarà opportuno intervenire sui costi con un sostanzioso ridimensionamento, una sorta di cura dimagrante nel conto economico e spero l’abbiano fatto.

Centro sportivo e stadio nodo focale nell’ottica di un’eventuale cessione del club? La costruzione di un centro sportivo e di un nuovo stadio da patrimonializzare sarebbe un qualcosa di importante per il club e soprattutto per la città, alla quale opere del genere conferirebbero tanto valore".

. L'ex presidente del Palermo, uscito di scena qualche settimana fa a causa delle divergenze con Daniela De Angeli (momentaneamente a capo del CdA), ha rilasciato una lunga intervista a Mediagol.it. Il commercialista ha ammesso che il mondo del calcio gli manca parecchio: "Il calcio mi manca tantissimo e anche il rapporto che si era creato con la tifoseria e con il calcio vero e proprio. Io ho sempre ammesso di non essere stato dapprima un tifoso né un vero appassionato di calcio, ma mi sono così tanto legato a sentimenti e passioni che questo sport è in grado di generare e veicolare che adesso mi manca davvero tanto. E’ un mondo affascinante e coinvolgente, pieno di persone leali, generose e di cuore, che ti prende in modo particolare perché ti fa vivere la vera essenza e i reali umori anche della città. Mi manca sinceramente il contatto quotidiano con questo mondo".. Il club di viale del Fante è pronto a chiedere il risarcimento: "Il Palermo può ancora muovere passi importanti, questo dovrebbe essere davvero tenuto in seria considerazione. Pensiamo ai mancati introiti derivanti dai diritti tv, che in Serie A ammontano ad oltre 40 milioni, al paracadute che sarebbe stato un diritto percepire in caso di eventuale retrocessione dalla massima serie, gli abbonamenti e i biglietti dello stadio con un calciatore di valore mondiale assoluto CR7 che sarebbe venuto qui a Palermo a sfidare i rosanero con la maglia della Juventus. Senza dimenticare i capitoli relatvi a sponsor, merchandising e patrimonio calciatori, quindi, sommando il tutto, il danno economico patito nella circostanza dal Palermo è davvero molto pesante. A mio avviso la stima di 50 milioni azzardata da Zamparini è anche inferiore al danno reale in chiave risarcitoria. Ragionevolmente, l’ammontare di un risarcimento congruo supera nettamente quella cifra, ma non ritengo che il Palermo possa riuscire ad ottenere un risarcimento di tali proporzioni. Tuttavia, io credo molto nella giustizia e gli elementi per continuare ad argomentare le proprie ragioni in altre sedi credo vi siano tutti".: "Non vorrei esprimermi, ma i conti sono facili a farsi perché le cessioni sono state quelle che sono e si conosce quanto può valere il Palermo - ha ammesso Giammarva -.: "Vive molto male le proteste dei tifosi anche perché, nonostante la società non abbia dato il meglio di sé stessa nelle ultime stagioni, bisogna capire che un’azienda non può andare sempre benissimo - ha aggiunto Giammarva -. Vi sono dei momenti in cui le aziende vanno riviste, ridimensionate, risistemate in relazione alla crisi economica generale e nella fattispecie di settore. A volte se non si riescono a raggiungere determinati obiettivi non è per colpa del patron, ma anche per dei fattori esterni. Ai tifosi, giustamente direi, questo non interessa perché loro vogliono sempre il massimo dalla squadra sul campo e dal club in sede di programmazione, ma a volte bisogna sapere solo capire, andare oltre le apparenze in superficie ed aspettare".: "Devo dire che il dottore Ponte non può definirsi un mio successore perché c’è stata la De Angeli che ha ricoperto questo ruolo. Non conosco le dinamiche legate a questa mossa in ottica cessione del del club, ho capito che Ponte che dovrebbe essere una sorta di profilo collettore, il soggetto incaricato di reperire gli investitori interessati all’acquisizione della società e fungere da intermediario al fine di favorire il buon esito della negoziazione. Spero vivamente che ciò possa accadere così da sistemare tante cose. Ho capito che questa è la volontà reale di Zamparini e lui meriterebbe di realizzare questo suo progetto di nuova vita dopo tutto quello che ha fatto per questa squadra".