Intervenuto durante la Conference 403, il responsabile dell'area tecnica del club di viale del Fante ha parlato della situazione della formazione rosanero, ripercorrendo anche gli anni del suo primo mandato sotto l'egida di Maurizio Zamparini, con il suo sbarco in Sicilia che avvenne ormai ben sedici anni fa: "Sono qui per cercare di fare qualcosa di buono. Nel 2002 quando arrivai a Palermo venivo dal Verona. Palermo era una piazza che non aveva fatto molto. Zamparini a quei tempi aveva grandi possibilità. Siamo andati in A, in Europa ed avevamo 5 campioni del mondo. Sono stati 6 anni bellissimi. Devo ringrazio Zamparini che mi ha dato la possibilità di fare queste cose. Oggi ho trovato un Zamparini diverso, adesso è tutto più difficile. Veniamo da due anni complicati. Siamo una squadra che deve stare a livelli alti con capacità economiche diverse. Non abbiamo nemmeno più il 12esimo uomo, prima lo stadio era sempre con 35 mila persone"., e in un certo senso anche dell'affievolirsi della passione e delle condizioni di salute necessarie per essere energico e passionale come nei primi anni di presidenza e proprietà. Stando a sentire Foschi, c'è stata la possibilità che il patron friulano potesse acquistre un altro club, prima di tuffarsi nella grande avventura in rosanero: "Il Palermo e in sofferenza, non è più il Zamparini del 2002. La crisi è entrata nel calcio, non abbiamo più la liquidità che avevamo prima. Abbiamo dovuto fare per forza questo tipo di mercato. Dobbiamo riprenderci. Il calcio di oggi non mi piace più sono qui perché sono un passionale. Oggi è rimasto solo il coglione che paga il biglietto. Non c’è più l’attaccamento di una volta. Io sono qui perché sono innamorato, non per i soldi di Zamparini. Nel 2002 Zamparini era innamorato della Sicilia, ha fatto il presidente come se fosse un presidente palermitano. Poteva anche andare al Genoa"., conclusasi con l'epilogo amaro della finale playoff a Frosinone. Una squadra che punta con decisione alla massima serie, anche per restituire al grande calcio italiano una piazza che tanto bene ha fatto alla stessa serie A, con l'arrivo in panchina di Roberto Stellone al posto di Roberto Tedino: "La squadra è competitiva, abbiamo fatto 5 partite è cambiato un allenatore e speriamo di non cambiarne altri. In Serie A il Palermo ha un ascolto importante per Sky, Palermo è la quinta città d’Italia. Non ho l’età per fare altri 5-6, io spero di portare il Palermo in A. Poi chi verrà qui avrà la possibilità di divertirsi. A Palermo si vive bene, io sono innamorato della Sicilia. Siam partiti con Tedino che è una persona seria e capace. Stellone ha concluso dopo la gara col Frosinone. Eravamo indecisi dall’inizio. Io vedevo che il presidente voleva cambiare, per questo abbiamo preso questa scelta. Mi dispiace per Tedino perché è una persona seria".dopo aver rotto - almeno pubblicamente - nella rovente estate del 2016, proprio in avvio di ritiro in Austria: "Io e Zamparini abbiamo un rapporto di odio e amore. Due anni fa quando sono tornato il Palermo era diverso, non mi sono trovato bene. Io sono geloso del mio lavoro, non subisco altre persone oltre il presidente. Problemi di salute? Non ero in grado di lavorare". E poi c'è il grande lavoro da fare in sede di conferma di alcuni giocatori, dati per partenti durante tutta la scorsa estate. Foschi sostiene che questi elementi dovranno dimostrare se vogliono ancora restare a Palermo o meno: "Sono giocatori che erano sul mercato. Le nostre pretese sono state superiori alle offerte. Loro sono molto attenti e positivi, vediamo se riusciamo a farlo tutti. Sono ragazzi che resterebbero volentieri qui, credono in questo gruppo. Sono in scadenza ma hanno voglia di proseguire".