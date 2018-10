è coinciso con quello in panchina dell'allenatore con cui avevano sfiorato qualche mese fa la promozione in serie A attraverso i playoff poi gli infortuni, per alcuni più lunghi del previsto, ed infine la luce alla fine del tunnel per provare a riconquistarsi una maglia da titolare che fino a qualche tempo fa non gli avrebbe tolto nessuno. Roberto Stellone già dalla prossima gara contro il Crotone al 'Barbera', la sua prima dopo essere stato richiamato ad allenare il Palermo, potrà contare su elementi importanti come Rispoli, Struna e Chochev, giocatori su cui il tecnico romano aveva riposto grande fiducia durante le otto gare (quattro di campionato e quattro di playoff, ndr) che hanno contraddistinto la sua prima esperienza in Sicilia. Adesso l'allenatore ritrova i cosiddetti senatori che mancavano all'appello e che si vanno ad aggiungere agli altri che fino ad ora hanno trascinato la squadra.infatti, con Rispoli inserito solo per uno breve spezzone nel secondo tempo della prima sfida contro la Salernitana, di lasciare il segno nell'interregno di Bruno Tedino con Bellusci, Salvi e Murawski che al contrario si sono messi in evidenza sfruttando proprio la loro assenza. Con Stellone però pronto a tornare al 4-4-2, ed in generale predisposto a repentini cambi di modulo, l'apporto di giocatori esperti come Rispoli e Struna in difesa e Chochev in mediana diverrà fondamentale per una squadra che punta anche quest'anno alla promozione diretta nella massima serie. L'obiettivo del tecnico è dunque aver più scelta a disposizione, sia durante la settimana che a gara in corso, ed il rientro in gruppo proprio durante questi giorni di questi elementi non può far altro che rappresentare una buona notizia per l'ex Frosinone., il terzino ed il mediano torneranno ad essere della partita. Per lo sloveno così come per l'ex Parma, messe alle spalle anche le scorie di un mercato che li ha visti praticamente in uscita fino alla fine del mese di agosto, adesso l'unica voglia è quella di far bene con la maglia rosanero e se non già nella sfida contro il Crotone insidiare i colleghi Bellusci e Salvi, anche per uno solo spezzone, dopo la seconda sosta per le nazionali. Discorso analogo ma con maggior attenzione per il bulgaro che, dopo non aver saltato praticamente tutta la fase dei playoff e la preparazione estiva, si ritrova a dover trovare la forma migliore in un campionato in cui la concorrenza a centrocampo è aumentata vista la duttilità dello svizzero Haas e la crescita costante del polacco Murawski. Per tutti e tre in ogni caso non c'è da temere dato che Stellone darà il giusto spazio a tutti in una stagione ancora agli albori.