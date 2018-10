. L’appello per ottenere gli arresti domiciliari nei confronti di Maurizio Zamparini, del commercialista Anastasio Morosi e della segretaria Alessandra Bonometti, è stato discusso ieri ed entro il 6 ottobre arriverà la decisione finale. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, i pm hanno ottenuto la conferma della gravità del quadro accusatorio generale, che verrà probabilmente sostenuto processo. Il dissequestro ottenuto nel mese di luglio e l'annullamento del sequestro di somme del Palermo, per 1.135.077,74 euro non pregiudica le tesi accusatorie.