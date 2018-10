, uno degli ultimi appuntamenti della stagione per i professionisti del tennis al maschile prima della lunga sosta invernale e l'inizio della prossima annata. Il tennista nativo di Palermo, accreditato della testa di serie numero 8, ha superato al primo turno in tre tiratissimi set l'esperto giocatore cipriota Marcos Baghdatis, con il punteggio di 1-6 6-4 7-5. Partita molto complicata per l'allievo del coach Simone Vagnozzi, soprattutto in un primo set in cui le cose non sono andate bene e in cui il suo avversario ha avuto facilmente la meglio, grazie soprattutto a una buona condizione fisica e a un servizio particolarmente performante. Molto meglio, invece, il Cecchinato visto nel secondo e nel terzo set, in cui sono stati ridotti in maniera drastica gli errori non forzati. Baghdatis è leggermente calato sul piano fisico e anche nella potenza dei colpi, mantenendo però percentuali davvero alte al servizio.Così entrambi i parziali si sono allungati, in particolare il terzo in cui entrambi i giocatori hanno avuto la chance per ottenere un break che si sarebbe rivelato fondamentale per l'esito finale. Un break che Cecchinato è stato bravo a ottenere nell'undicesimo game, sfruttando un raro momento di defaillance del cipriota alla battuta. Il gioco successivo ha visto Marco riuscire a tenere i nervi saldi nonostante una situazione di punteggio rimasta in bilico. Così arriva una bella vittoria per la testa di serie numero 8 del tabellone principale del torneo di Pechino, e soprattutto arrivano altri punti importanti per quello che un ultimo obiettivo rimasto a Marco Cecchinato in un 2018 che è già da incorniciare, ovvero il raggiungimento delle prime venti posizioni nel ranking mondiale. Il prossimo avversario del giocatore cresciuto nel circolo Tc2 del quartiere San Lorenzo è l'ungherese Marton Fucsovics, che al primo turno ha sconfitto Andreas Seppi, altro azzurro nonchè amico di Cecchinato.