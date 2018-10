Un 'favore' per l'ex allenatore del Frosinone che avrà sicuramente altro tempo a disposizione da sfruttare per lavorare con un gruppo che tutto sommato conosce già bene, per averlo allenato praticamente fino a tre mesi fa, ma allo stesso tempo un handicap, in base al numero di giocatori rosanero che le varie rappresentative nazionali chiameranno in giro per difendere i colori dei loro paesi. Al ritorno dagli impegni internazionali infatti il Palermo sarà atteso il 21 ottobre al 'Via del Mare' dal neopromosso Lecce che in classifica attualmente si trova avanti di un punto sui rosanero e che con un ex come Fabio Liverani in panchina proveranno a fare uno sgambetto in uno stadio che ai tifosi rosanero non evoca bei ricordi (nel 2003 il primo Palermo targato Zamparini-Foschi vide sfumare in Puglia la promozione in A con un netto 3-0, ndr). che avrà sicuramente altro tempo a disposizione da sfruttare per lavorare con un gruppo che tutto sommato conosce già bene, per averlo allenato praticamente fino a tre mesi fa, ma allo stesso tempo un handicap, in base al numero di giocatori rosanero che le varie rappresentative nazionali chiameranno in giro per difendere i colori dei loro paesi. Al ritorno dagli impegni internazionali infatti il Palermo sarà atteso il 21 ottobre al 'Via del Mare' dal neopromosso Lecce che in classifica attualmente si trova avanti di un punto sui rosanero e che con un ex come Fabio Liverani in panchina proveranno a fare uno sgambetto in uno stadio che ai tifosi rosanero non evoca bei ricordi (nel 2003 il primo Palermo targato Zamparini-Foschi vide sfumare in Puglia la promozione in A con un netto 3-0, ndr).

è avvenuto qualche giorno fa a chiudere il mese di settembre, che ha visto i rosanero protagonisti con due vittorie di fila con Foggia e Perugia e successivamente nel ko col Brescia che è costato il posto a Bruno Tedino, ma la prima partita in serie B dello Stellone 2.0 avverrà in quello di ottobre domenica prossima al 'Barbera' contro un avversario niente male: il Crotone di Stroppa. Per il tecnico romano il mese che parte oggi segna dunque l'inizio di un mini campionato in cui i siciliani dopo il match con i calabresi, in cui ci si augura di segnare immediatamente un risultato positivo, si ritroveranno ad approfittare, dopo il riposo forzato imposto dal calendario nello scorso turno, nuovamente di un'altra settimana di pausa stavolta per gli impegni delle nazionali.sarà quello di fare più punti possibili anche in trasferta contro i giallorossi per poi ripresentarsi in casa, stavolta col Venezia allenato dall'ex Primavera Inter Vecchi, con sempre maggiori certezze sia in termini di scelte che anche di classifica. Il calendario riproporrà dunque la sfida ai lagunari, non più la sorpresa della passata stagione con Pippo Inzaghi in panchina ma sempre temibile, che proprio Stellone nel finale della passata stagione riuscì ad eliminare nelle semifinali playoff grazie ad una fortunosa autorete al 'Barbera' del difensore Domizzi (dopo il pari al 'Penzo' per 1-1 con i gol di La Gumina e Marsura, ndr). Per concludere un mese di ottobre comunque intenso a distanza di pochi giorni dalla sfida al Venezia i rosa saranno attesi dal Carpi, tornato nelle mani dell'uomo della storica promozione in A Fabrizio Castori, in netta ripresa dal punto di vista del gioco. Un calendario dunque non proibitivo per il nuovo allenatore rosanero ma che nasconde parecchie insidie.