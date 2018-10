PALERMO - Il futuro della società rosanero non è ancora ben delineato. Nella giornata di ieri il Club di viale del Fante ha reso noto un comunicato nel quale ha annunciato che il 26 ottobre è stata convocata l’assemblea per la nomina del nuovo presidente. In pole c’è Antonio Ponte, finanziere di Zurigo che da settimane è in continuo contatto con Maurizio Zamparini. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, l’ex presidente del Siena si è espresso così: “Ringrazio Zamparini per la fiducia anche se ha fatto questo annuncio prima della firma. Stiamo realizzando qualcosa di importante. Io mi sto già dando da fare per il Palermo, il primo obiettivo è quello di vendere. Avere la fiducia sia da parte di chi intende cedere le quote, sia da chi intende investire sulla società è positivo”.