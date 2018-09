Esclusa al momento dunque l'opzione del doppio trequartista dietro una sola punta che con Tedino contro Foggia e Perugia ha portato comunque risultati e bel gioco. Più probabile che Stellone parta con una doppia punta, con Falletti appunto schierato esterno con libertà di svariare poi sul fronte della trequarti, o con un fantasista come Trajkovski alle spalle di uno o più centravanti.

in organico non se l'aspettava nemmeno lui a distanza di pochi mesi dal suo ritorno in panchina. Roberto Stellone ha ammesso ieri, durante la sua prima conferenza stampa dopo essere stato scelto ancora una volta per guidare il Palermo alla conquista della serie A, di aver trovato una squadra molto più attrezzata in determinati reparti rispetto a quella con cui ha affrontato il finale di stagione del passato campionato, concluso com'è noto con una finale playoff persa contro il Frosinone. Nelle parole del tecnico romano si è intuito dunque quanto possano tornare utili, nell'applicazione di vari moduli nel corso della stagione e a seconda dell'avversario, gli acquisti di Salvi, Mazzotta, Haas, Falletti e Puscas.è però il 4-4-2 ed il tecnico rosanero, già dai primi allenamenti, si è premurato di capire con quali elementi potrebbe partire con quel determinato schieramento già dalla prossima sfida con il Crotone in casa. Sia in difesa che a centrocampo si potrebbe ripartire facilmente con le due linee a quattro, con l'arretramento di Salvi e Mazzotta e la disposizione sugli esterni di Embalo e Falletti, mentre per l'allenatore resta da capire chi schierare nei due posti in attacco. Posto che il Trajkovski visto in queste prime giornate difficilmente potrebbe partire dalla panchina Stellone non vuole fossilizzarsi sull'utilizzo di una sola coppia d'attacco e in questi giorni proverà a far convivere in area due punte di razza come Nestorovski e Puscas.con il Brescia nel secondo tempo del 'Rigamonti', non hanno convinto particolarmente e dunque spetterà a Stellone, che in quanto ex attaccante può dare dei consigli ai suoi centravanti, trovare il modo di evitare che si pestino i piedi e allo stesso tempo rifornirli con palloni interessanti. Da non sottovalutare c'è poi la candidatura di Stefano Moreo, con l'ex Venezia in gol per la prima volta in maglia rosanero contro il Brescia, che proprio con Stellone l'anno scorso fu protagonista sin dalla prima sfida contro il Bari fornendo un assist a La Gumina per consentire all'attaccante palermitano di aprire la gara, poi pareggiata nel finale dai pugliesi. Il milanese potrebbe rappresentare infatti l'ennesima freccia a disposizione dell'allenatore laziale sia a gara in corso che dall'inizio.