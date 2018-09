, e più o meno nelle stesse condizioni dell'anno scorso, ovvero subentrando a Bruno Tedino. Queste le prime parole da allenatore del Palermo nella conferenza stampa di Boccadifalco: "Come ho accettato l'anno scorso, perchè nella mia testa si poteva vincere il campionato, così ho accettato anche quest'anno, perchè secondo me abbiamo tutte le carte in regola per riprenderci quel che non siamo riusciti a ottenere l'anno scorso. Ho un debito con la società e la piazza, perchè stiamo rifacendo un campionato di serie B. Torno con lo stesso entusiasmo, che devo trasmettere ai giocatori. Da come si allenano vedo grande abnegazione e voglia, ci sono scorie dettate dalla delusione per la mancata serie A, e solo con i risultati e l'entusiasmo riesci a toglierli. Sono felicissimo di essere tornato, devo riconquistare la serie A con la società e lo staff".Tuttavia, tornare a Palermo con il campionato già iniziato e senza poter lavorare durante l'estate non ha negato a Stellone la possibilità di trovare un gruppo ben amalgamato e da spingere verso la serie A: "Era meglio iniziare dal ritiro, ma va bene anche così. Quando un allenatore parte dall'inizio ha più tempo per organizzare alcune uscite ed entrate, e ha più tempo per fare amichevoli e lavorare, plasmando i giocatori a livello fisico e mentale. Subentrando c'è meno tempo ma conosco la maggior parte dei giocatori, mentre quelli nuovi li ho osservati tra partite e allenamenti, pur conoscendoli già. La squadra è simile a quella dell'anno scorso, anzi in certe zone del campo ci siamo anche rinforzti. Vedo il Palermo insieme a Benevento e Verona per la vittoria del campionato, allo stesso livello".E proprio la post-season è quella che il nuovo allenatore rosanero vorrebbe evitare, cercando di centrare le prime due posizioni della classifica a fine stagione: "Sappiamo benissimo che i playoff sono un terno al lotto in cui non sempre la squadra più forte e organizzata riesce a vincere, perciò dobbiamo cercare la promozione senza passare i playoff, e questo si raggiunge facendo più punti possibili fin dall'inizio". Anche perchè, con una rosa così lunga ma comunque composta da alcuni elementi "a rischio", è fondamentale centrare subito l'obiettivo, magari con quella duttilità tattica che è stata utile l'anno scorso: "Oggi ho parlato alla squadra di tanti aspetti, tattici e comportamentali, e ho tirato fuori il discorso modulo. Ogni modulo può essere più o meno vincente, la differenza la fanno gli interpreti. L'anno scorso in otto partite abbiamo cambiato modulo più volte, e anche a gara in corso. Per fortuna abbiamo una squadra duttile. Non ci sarà un modulo definito, dipende dall'avversario e da come vedo la squadra"., sa come comportarsi con loro per capire se vorranno far parte o meno del progetto tecnico del Palermo: "Dall'allenamento riesco a vedere se un giocatore è concentrato, se è in rotta con la società o se è pronto per giocare. Io sono stato un giocatore, se avevo voglia di andare via non davo l'anima in allenamento, mentre se dovevo rinnovare già in allenamento davo il 110%. Ho trovato tutti i giocatori pronti e determinati, osservo ogni allenamento e ciascuno di essi è importante per decidere la formazione. Poi avrò una serie di colloqui con i giocatori per capire se ci sono o non ci sono". Si parla anche del turno di riposo previsto dal calendario, che consentirà a Stellone per lavorare bene, anche se lui stesso avrebbe preferito veder subito la squadra all'opera: "Io preferisco sempre giocare, durante la settimana vivi gli allenamenti ma la partita è un'altra cosa. Non c'è una regola scritta per capire se una squadra sta bene o meno, non dobbiamo fissarci su questo ma sicuramente ho più tempo per lavorare in questi giorni".Quando è arrivato ad aprile c'era un Palermo in piena lotta per la promozione poi sfumata, e forse la permanenza in serie B ha causato un allontanamento del pubblico, che ora il nuovo tecnico cercherà di riportare allo stadio a suon di buoni risultati: "C'è qualcosa di diverso rispetto a quando sono arrivato ad aprile, c'era un obiettivo diverso e una cornice di pubblico diversa, lo stadio era quasi pieno e il momento era più importante rispetto a oggi. Ma sta a noi riportare entusiasmo e riportare la gente allo stadio. Magari oggi c'è meno presenza rispetto alle partite dell'anno scorso e può essere normale, ma se la gente viene allo stadio dipende da noi. Il loro apporto e il loro entusiasmo può fare la differenza, è diverso giocare davanti a 20mila o 2mila spettatori. Scendi in campo con maggiore spirito di sacrificio e appartenenza che ti permette di vincere le partite"., il quale sostiene che la squadra sotto la guida di Tedino ha fatto prove e ha ottenuto risultati importanti: "Non penso che il Palermo sia in crisi, ha fatto tanti punti e può esserci stata una prestazione negativa, ma questo capita a tutte le formazioni del mondo. Non sempre tutti possono rendere al massimo, quando si perdono le partite dipende dal fatto che non tutti i giocatori si trovano nelle migliori condizioni. Dipenderà da me e dal mio staff ridurre al minimo queste giornate negative, e lo faremo con il lavoro in allenamento e con lo spirito di appartenenza e di sacrificio. Quel che conta è la partita, ma è solo lo specchio del modo in cui lavori durante la settimana". Si parla anche della nuova composizione della serie B a 19 squadre, con un grado di difficoltà maggiore secondo Stellone: "È diverso e sicuramente impegnativo, c'è un buon numero di squadre che può ambire almeno ai playoff".con Stellone che è stato rimandato a casa per fare nuovamente posto a Tedino. Una scelta che il tecnico romano ha preso con filosofia, pur essendo felicissimo di tornare: "È stata una scelta comunicata senza pensare a un ridimensionamento, si è scelto di ripartire da Tedino. Non è che io abbia rifiutato perchè si pensava di vendere tutti i big e non fossi d'accordo con il mercato, non se n'è nemmeno parlato. La scelta è stata questa, sono stato a casa e ho accettato la scelta. Ora sono tornato e sono molto contento di averlo fatto". Per quanto riguarda la composizione dell'organico, invece, rispetto all'anno scorso Stellone crede che sia stato fatto uno scatto in avanti: "Ci siamo rinforzati con Mazzotta, Salvi, Brignoli, è tornato Embalo, abbiamo Haas. La squadra è migliorata. Puscas e Falletti sono diversi da La Gumina e Coronado, ma possono dare un grande apporto. Compatibilità Puscas-Nestorovski? Dipende dal modulo con cui giochiamo, la squadra deve mettersi al servizio degli attaccanti, ma anche loro devono dare una mano alla squadra".