Il responsabile dell'area tecnica del Palermo, a Boccadifalco, ha fatto capire cosa non è andato nel lavoro svolto da Bruno Tedino: "Abbiamo iniziato con il ritiro e siamo arrivati al cambio di allenatore, che era nell'aria e non dipende dalla sconfitta. La società, tra il mercato e l'inizio del campionato, non era convinta di un certo tipo di lavoro, e io che ne faccio parte mi prendo le mie responsabilità. Sicuramente il mercato non ha aiutato ad ottenere risultati diversi, ma per fortuna abbiamo un allenatore che è tornato con entusiasmo, conosce i nuovi innesti e sono convinto che con lui e con il buon organico che abbiamo potremo fare tante cose importanti. Non voglio illudere nessuno, ma sono sicuro che faremo un buon lavoro".durante la riparazione a inizio 2019, con giocatori che potrebbero arrivare e altri che potrebbero lasciare Palermo: "Vedremo cosa fare a gennaio, sia in uscita che in entrata. Il cambio di allenatore non è scattato sulla base di giocatori scontenti. Ci sono giocatori in scadenza che dovevano andare via, sicuramente non regalati. Non sono andato a Milano per regalare i giocatori. Dovevamo ripartire da un anno difficilissimo, eravamo senza i vari paracadute e secondo me abbiamo fatto un buon mercato, pur essendo rimasti che dovevano andare via, ma che non sono scontenti. Stanno lavorando bene e si stanno integrando nel gruppo che è lo stesso dell'anno scorso. Non siamo sotto critica, lo spogliatoio è sanissimo e l'esonero non parte dalla sconfitta"."Sono convinto che abbiamo un grande gruppo, forse migliore di quello dell'anno scorso, e abbiamo un ottimo allenatore con il quale fare un ottimo lavoro. La stampa è molto importante per il Palermo, che è una società che soffre e che non ha pubblico. Il pubblico parte anche dalla comunicazione, la stampa deve essere brava a far capire che non ci sono giocatori scontenti e che anzi abbiamo obiettivi importanti".