. Su più fronti il club rosanero è stato impegnato negli ultimi giorni. A partire dalla decisione del Tar di respingere il ricorso del club di viale del Fante in merito alla gara Frosinone-Palermo. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il patron del Palermo, Maurizio Zamparini ha commentato così: "La decisione del Tar? Otterremo un grosso risarcimento danni, non so quando. In un paese normale, dopo la partita di Frosinone, una vergogna mondiale, noi dovevamo essere in A e il Frosinone in B".: "Qualcosa non ha funzionato -ha premesso Zamparini -. Dovevamo allestire un gruppo giovane, mandare via i senatori e i giocatori con stipendi alti. Invece, sono rimasti, per fortuna, elementi che fanno del Palermo una tra le formazioni più competitive del campionato. Foschi ha notato che non c’era armonia e feeling nello spogliatoio. Come nella passata stagione, i giocatori non credevano più nel tecnico e lo hanno dimostrato a Brescia. Con il Perugia mi sono illuso. Il disastro del Rigamonti, peggiore prestazione degli ultimi cinque anni, mi ha riportato alla realtà e i giocatori interpellati l’hanno confermato".: "Lui non era contento di restare - ha ammesso il patron del club di viale del Fante -. Credevo che Tedino, con i giovani, fosse in grado di costruire le basi per la A. Invece, dopo il mercato, è rimasta la rosa che Stellone riteneva e ritiene la più forte del campionato. Al momento, non parlo con nessuno. Non telefonavo neppure a Tedino. C’è Foschi, i rapporti con squadra e allenatore sono una sua prerogativa".: "Si è proposto come presidente e a me sta bene perché ruota intorno al calcio. Lo vedo spesso, sto valutando il suo progetto. Follieri preme ancora e c’è la cordata americana. Nulla in contrario purché investano nel Palermo. Non è che porti soldi suoi, Ponte da presidente cercherà chi possa entrare in società. Zamparini deve comunque andare via, anche se ha dato tutto per il Palermo".