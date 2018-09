, oltre al fatto che il rapporto che si era creato con la squadra dopo i play-off persi con il Frosinone era ancora ottimo rispetto a quello già incrinato da tempo fra il gruppo e Bruno Tedino, c'è sicuramente quello di migliorare in fase realizzativa e ancor di più evitare il più possibile di prendere gol. Per Roberto Stellone, atterrato da meno di ventiquattro ore a Palermo per dare il via a quella che sarà la sua seconda avventura come allenatore della squadra rosanero, il primo allenamento previsto per oggi come nuovo allenatore subentrato a Tedino farà sicuramente un certo effetto dato che a distanza di appena tre mesi di assenza, dopo la sconfitta amara di Frosinone e le divergenze di vedute con il patron Zamparini sul mercato, si ritroverà difatti gli stessi giocatori allenati poco tempo fa con le eccezioni dei pezzi pregiati La Gumina e Coronado.del discorso per il tecnico romano che in otto gare con i siciliani ha racimolato quattro successi, (due nei play-off contro il Venezia e il Frosinone al 'Barbera', ndr) tre pareggi e ovviamente l'unica sconfitta nel match clou della stagione allo 'Stirpe', segnando un ruolino di marcia niente male in cui i rosanero hanno realizzato dieci reti subendone sette. Un trend nettamente diverso rispetto a quello di Tedino che nelle successive sette gare ufficiali fra Coppa Italia e campionato ha messo insieme si solo due sconfitte (con Cagliari in coppa e Brescia in campionato) con dodici gol realizzati ma anche con dieci reti subite. Numeri poco lusinghieri per una squadra che anche quest'anno, vista la caratura della rosa a disposizione e degli elementi in difesa praticamente immutati, ha chiaramente puntato al ritorno in serie A e che l'anno scorso ha fatto della retroguardia uno dei suoi punti forti.che il caso ha voluto incontrasse proprio al momento del suo arrivo all'aeroporto dia Punta Raisi uno dei leader della difesa come Slobodan Rajkovic, da subito dovrà lavorare sodo per blindare una retroguardia apparsa svagata con il Brescia e di conseguenza abbassare il dato dei gol subiti. Ripartendo da un reparto arretrato che potrebbe passare nuovamente dalla linea a tre a quella a quattro, con i terzini che si abbassano per dare una mano ai centrali, il tecnico rosanero avrebbe già intenzione di applicare dei correttivi dalla prossima sfida con il Crotone in programma fra poco più di una settimana. Giorni utili all'allenatore per fare la conta dei giocatori a disposizione puntando al rientro in maniera decisa di elementi fondamentali come Struna e Rispoli per poter attuare al meglio il suo piano di risalita.