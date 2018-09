. Almeno così si potrebbe dire, visto che il tecnico nativo di Roma è atterrato da pochi minuti presso l'aeroporto di Punta Raisi, atteso come di consueto dallo staff del club di viale del Fante e dai giornalisti presenti sul posto, in attesa poi di raggiungere il capoluogo siciliano e risistemare i propri effetti personali laddove era passato a ritirarli lo scorso 17 giugno, nel doloroso day after della finale di ritorno del playoff promozione contro il Frosinone. Stellone è giunto in Sicilia pochi minuti dopo le 17, e già domani dirigerà il suo primo allenamento con una squadra che per lui nuova non è, sia perchè l'ha allenata nel finale della scorsa stagione, sia perchè gran parte della rosa da lui gestita è rimasta prima agli ordini di Bruno Tedino e poi ai suoi, per cercare di condurre la nave del Palermo verso un porto chiamato promozione in serie A., che una delle persone che ha voluto dare il suo bentornato a Stellone fin dai minuti successivi all'atterraggio dell'aereo che lo ha riportato a Palermo, è stato Slobodan Rajkovic. Il possente centrale difensivo serbo era stato rilanciato proprio dall'ex allenatore di Bari e Frosinone fin dal suo approdo sulla panchina rosanero, dandogli fiducia a discapito del fatto che l'ex difensore di Chelsea e Darmstadt non aveva di fatto mai giocato dopo l'infortunio occorsogli nell'inverno del 2016. L'incontro tra i due è stato disteso e soprattutto molto affettuoso, visto anche l'abbraccio che Rajkovic e Stellone si sono scambiati non appena si sono visti. Potrebbe essere questo un segno del fatto che lo spogliatoio del Palermo, di fatto, tra Bruno Tedino e il suo sostituto non abbia grandi dubbi sul proprio allenatore "preferito".