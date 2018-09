PALERMO - Ci risiamo, via Bruno Tedino dentro Roberto Stellone. Il Palermo assiste nuovamente al valzer delle panchine con il tecnico friulano che lascia il posto a quello romano dopo appena cinque giornate di campionato stavolta ed una preparazione estiva in quel di Sappada con un progetto tecnico che, ancora una volta, naufraga per l'ex Pordenone senza che se ne riescano a vedere i frutti finali. Così come nel finale della passata stagione si realizza l'avvicendamento in panchina con Stellone che, rimasto sempre nel libro paga della società, che adesso dovrà dimostrare di valere la fiducia che il patron Zamparini ha deciso di rinnovargli, sapendo che difficilmente potranno esserci nuove occasioni. La scelta di richiamare l'ex tecnico di Frosinone e Bari, oltre che scaturita dalla sconfitta inaspettata di Brescia, si fonda sulla convinzione che con Stellone i rosanero nel finale dello scorso campionato abbiano espresso una buona idea di calcio.Al di là infatti dell'amaro epilogo per il nuovo tecnico nella finale playoff contro il Frosinone, che aveva messo in un certo senso la parola arrivederci fra Stellone e la società dato che il risultato sul campo era stato palesemente alterato da fattori extra, un ritorno sulla panchina rosanero poteva essere preventivato visto che il destino di Tedino, nonostante godesse della stima del club, era legato ovviamente ai risultati conseguiti con una rosa costruita per tentare nuovamente il salto in serie A. Una squadra che Stellone ritrova dunque a distanza di poco più di tre mesi senza La Gumina (bomber che con il tecnico esplose proprio nelle ultime otto gare con il tecnico in panchina fra campionato e playoff con sei reti, ndr) Coronado e Gnahorè, tutti giocatori su cui il romano contava parecchio nelle sue formazioni.In Sicilia sono arrivati Puscas, Falletti e Haas e Stellone, che nelle poche gare avute a disposizione ha dimostrato poliedricità nei moduli utilizzati, dovrà fare affidamento su questi nuovi elementi messi a disposizione dal club di viale del Fante. Ma da che modulo ripartirà dunque il Palermo di Stellone? Una certezza potrebbe essere il ritorno alla difesa a quattro, dopo che Tedino nel ritiro l'aveva provata senza risultati per poi virare nuovamente sulla più collaudata linea a tre. Sul resto della formazione si potrà variare dal classico 4-4-2 al 4-3-3 fino alla variante con il trequartista dietro alla due punte con Stellone che ha dimostrato di saper cambiare pelle a seconda dell'avversario da affrontare e saper trovare le contromosse adatte per portare a casa il risultato. Contro il Crotone l'allenatore dovrà dunque in primis valutare i giocatori a disposizione (da valutare Rispoli e Falletti) e dopo decidere che squadra opporre ai calabresi.