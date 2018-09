, anzi due come i gol subiti in rapida successione dal Brescia dell'ex Eugenio Corini che quando vede Palermo dalla panchina sembra non voler lasciare nemmeno un punto alla squadra che lo ha acclamato come capitano in campo. Coincidenze a parte la sconfitta di ieri sera al 'Rigamonti' brucia ancora in casa rosanero e continuerà a bruciare fino alla prossima sfida che attende i rosanero però fra dodici giorni al 'Barbera' contro il Crotone, complice il turno di riposo che spetta ai siciliani nel prossimo weekend. Un ko che non ci voleva per molti aspetti, in primis quello scontato dei risultati con gli uomini di Tedino che speravano di chiudere un tris di vittorie prima di una meritata pausa ed invece tornano in Sicilia con una valigia piena di dubbi e perplessità per la prestazione più che opaca offerta con le rondinelle.c'è ovviamente l'aspetto del gioco espresso da dover analizzare sin dai prossimi allenamenti, dato che rispetto al secondo tempo con il Foggia ed alla gara contro il Perugia è scesa in campo totalmente un'altra squadra forse troppo convinta dei propri mezzi e sorpresa dall'aggressività dell'avversario. Tedino stesso ha ammesso l'approccio poco concreto dei suoi alla sfida rispetto a quello dei padroni di casa puntando l'accento sui tanti piccoli errori, riguardanti passaggi e appoggi elementari, che sommati fra di loro hanno portato alla doppietta lampo di Donnarumma e, più in generale, ad un dominio sul rettangolo di gioco da parte della squadra di Corini. Proprio il 'Genio', memore del colpo inferto la passata stagione con il Novara al 'Barbera', ha voluto riproporre uno sgambetto alla sua ex squadra infliggendo per la seconda volta di fila il primo ko stagionale alla squadra di Tedino.ha rivisto infatti i fantasmi dell'anno scorso in cui le prime sconfitte (il primo ko nello scorso campionato arrivò alla decima mentre stavolta alla quinta giornata, ndr) con Novara e Cittadella minarono le certezze dell'ex Pordenone in merito alle sue scelte ed alla tenuta mentale di una squadra lungo tutto l'arco della stagione. Ieri tale fragilità è emersa nuovamente nel momento in cui il tecnico è stato costretto a snaturare il modulo utilizzato nelle ultime uscite con profitto, il 3-4-2-1 con il doppio trequartista alle spalle dell'unica punta, data l'assenza di Falletti e di un valido sostituto al calciatore sudamericano. In avanti infatti, resosi conto dello scarso peso rappresentato da Trajkovski e Nestorovski davanti ad una difesa esperta e rocciosa come quella del Brescia, Tedino ha provato a giocarsi la carta del tutto per tutto inserendo contemporaneamente non due ma ben tre punte di peso con Puscas e Moreo a far reparto con Nestorovski, senza però riuscire a sfondare se non nell'unica occasione concessa all'ex Venezia.è proprio quella rappresentata dal numero 9 che, escluso dalle ultime formazioni dato l'unico spazio concesso in attacco dal modulo utilizzato da Tedino, si è visto improvvisamente catapultato in campo alla ricerca di un pari che poteva avere del clamoroso. La corsa del ragazzo di Milano, che in pochi minuti ha segnato e sfiorato anche la doppietta, si è fermata però davanti al muro bresciano. Buone indicazioni comunque per Tedino che al ritorno in campo il 7 ottobre in casa contro il Crotone, altra formazione per nulla facile da affrontare, dovrà presentare una formazione con un atteggiamento totalmente diverso rispetto a quella disattenta e poco concreta vista ieri.