. Una gara surreale quella del "Benito Stirpe" tra i ciociari ed i rosanero, con i siciliani che protestano per gli episodi avvenuti nella seconda parte della ripresa del match valido per il ritorno della finale playoff. Andiamo a ripercorrere brevemente le tappe della vicenda:, ma il giudice sportivo omologa il risultato e rigetta le richieste del Palermo (vanno dallo 0-3 alla ripetizione della gara, ndr). Il Palermo non ci sta ed effettua il ricorso in appello, con il Frosinone che viene punito con un'ammenda di 25 mila euro e la disputa di due gare a porte chiuse., il quale ripassa la palla alla corte d'appello con la richiesta di inasprimento della pena e conseguente annullamento della precedente. Nelle motivazioni però grosso risalto viene dato all'accaduto. In parole povere il Collegio dà ragione hai rosanero, ma la situazione è ormai "cristallizzata", ovvero che è praticamente impossibile punire i ciociari con una pena che verrebbe a costare alla squadra laziale la retrocessione in B e la conseguente promozione in A del Palermo., con i rosanero che hanno richiesto il blocco dei campionati di Serie A e B e l’immediata riammissione in massima serie ai danni dei ciociari, oltre ad un congruo risarcimento. La partita è sempre più in salita, ma il club di viale del Fante continua a sperare nella giustizia...