Il tecnico friulano è stato ufficialmente esonerato nel tardo pomeriggio di oggi, nel day after della prima sconfitta della formazione rosanero in questo campionato, arrivata ieri sera sul campo del Brescia con il punteggio di 2-1. Fatale dunque all'ex allenatore del Pordenone la prima caduta nella serie cadetta, dopo che la prima stagionale era arrivata nel terzo turno preliminare di coppa Italia per mano del Cagliari di Rolando Maran. Al posto di Bruno Tedino, il patron del Palermo Maurizio Zamparini ha chiamato Roberto Stellone, già presente sulla panchina rosanero nella parte finale della scorsa stagione fino al beffardo playoff contro il Frosinone, sua ex squadra. Stellone approfitterà del turno di riposo previsto dal calendario del campionato di serie B, per avere qualche giorno in più per lavorare con una rosa che già conosce per buona parte.è avvenuto poco meno di cinque mesi fa. Era il 28 aprile quando Maurizio Zamparini, dopo aver assistito alla sfida persa nettamente a Venezia - una delle peggiori prestazioni della stagione - decise di sollevare dall'incarico il tecnico friulano, da lui fortemente voluto dopo averlo visto alla guida del Pordenone con tanto di promozione in serie B sfiorata e portata via dal Parma. Qualcosa di molto simile a quanto è avvenuto proprio nell'annata precedente ai rosa, per mano sempre dei ducali e con qualche chiamata dubbia da parte degli arbitri. Così subentrò in corsa Stellone, il quale iniziò a lavorare più sulla testa dei giocatori che sulle gambe o su aspetti tattici. Fermo restando che una delle più grandi novità viste in casa Palermo sotto la guida del mister nativo di Roma, è stata proprio quella relativa al modulo, con il ritorno alla difesa a quattro e la presenza di tre giocatori offensivi stabilmente in campo. Qualcosa del genere, si augurano i tifosi, potrebbe avvenire ancora una volta, visto il potenziale dell'attacco del Palermo.. Appena otto punti conquistati nelle prime cinque partite di campionato, con due pareggi in avvio di stagione contro Salernitana e Cremonese (quest'ultima riacciuffata a tempo scaduto), che hanno fatto seguito a una breve e poco intensa campagna di coppa Italia, composta dal passaggio del turno ai rigori contro il modesto Vicenza e una sconfitta senza appello - seppur con qualche fiammata interessante - in quel di Cagliari. Le ottime prove nel secondo tempo di Foggia e contro il Perugia avevano parzialmente fatto mettere da parte critiche e perplessità su una squadra che trovava grandi difficoltà sul piano del gioco, in particolare nella velocità per verticalizzare l'azione offensiva e soprattutto nel numero di conclusioni. Ma non appena il Palermo ha trovato un avversario più grintoso e affamato, guidato da quell'Eugenio Corini che aveva già fatto male un anno fa sulla panchina del Novara, i vecchi difetti sono tornati inevitabilmente alla luce., non aspettando una sperata rinascita ma troncando sul nascere ogni possibile frattura all'interno dello spogliatoio, che avrebbe potuto dare come unica via d'uscita una serie di risultati negativi. E allora spazio nuovamente alla voglia di rivalsa e all'energia di Roberto Stellone, il quale già nella passata stagione stava provando a risollevare il Palermo da una situazione complicata e decisamente poco abitudinaria. Ora per lui c'è molto più tempo per pensare, complice il turno di riposo previsto dal calendario, ma anche una rosa sulla quale lavorare per progettare un campionato a lungo termine, e non uno sprint verso le ultime giornate o - com'è successo - i playoff.