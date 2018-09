per tutta l'estate. Si è infatti conclusa l'udienza presso il Tar del Lazio, che riguarda l'esito della sfida contro il Frosinone, valida per il ritorno della finale playoff per la promozione in serie A e vinta con il punteggio di 2-0 dalla formazione ciociara, capace poi di farsi notare per episodi di natura antisportiva. Dopo circa un'ora e mezza dall'inizio, è andata in archivio l'udienza che riguarda le richieste formulate dal Palermo in tema di giustizia sportiva nei confronti del club del presidente Stirpe, in particolare per il lancio dei palloni supplementari in campo da parte dei tesserati Citro e Matarese, presenti in panchina al momento dell'episodio incriminato. Al termine dei primi gradi di giudizio da parte della Corte Federale della FIGC, infatti, il Frosinone se l'era cavata con un paio di turni dello stadio a porte chiuse e una sanzione pecuniaria davvero ridotta., nonostante questo sia ormai giunto alla quinta giornata e si avvia verso il sesto turno, già iniziato ieri sera. I rosanero hanno infatti chiesto un provvedimento di tipo cautelare, attraverso il quale venga riconosciuta al club di viale del Fante la possibilità di disputare proprio la massima serie, stando a quanto è previto dall'articolo 17 del codice di giustizia sportiva al quale ci si può appellare dopo l'ultima sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del CONI. Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato inammissibile la sentenza in secondo grado di giudizio da parte della Corte Federale, riportando il caso presso il Tribunale del Riesame.In questo frangente i tifosi del Palermo potrebbero tornare a sperare, anche se i casi recenti legati alla giustizia sportiva non hanno affatto sorriso nè ai rosanero, nè ad altre formazioni che hanno richiesto l'intervento della giustizia sportiva per farsi, per l'appunto, giustizia.