A disp: 22 Andrenacci, 3 Mateju, 7 Spalek, 8 Martinelli, 15 Cistana, 23 Morosini, 28 Ferrari, 32 Tremolada.

All: Eugenio Corini.

PALERMO: 1 Brignoli, 31 Pirrello, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 14 Salvi, 32 Haas, 8 Jajalo, 35 Murawski (Puscas 46'), 27 Mazzotta (Aleesami 46'), 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.).

A disp: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 9 Moreo, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 24 Szyminski.

All: Bruno Tedino.

ARBITRO: Marco Piccinini (Forlì)

62' Ancora Donnarumma per poco non trova il terzo gol, Brignoli nega la gioia all'attaccante con una parata col piede.55' Ancora in difficoltà Bellusci che sulla pressione del Brescia regala un corner.53' Punizione di Trajkovski alta sopra la traversa.Si riprende dopo un paio di minuti.Gara ferma per la presenza di alcuni fumogeni in campo.Squadre in campo, Tedino inserisce Puscas e Aleesami per Murawski e Mazzotta.43' Mazzotta guadagna un buon corner.37' Rosa in confusione dopo il doppio schiaffo subito.25' Conclusione al volo di Torregrossa in area forte e centrale con Brignoli che devia con grande reattività.24' Fase concitata del match con diversi palloni persi da una parte e dall'altra.17' Torregrossa ci riprova con un tiro rasoterra che Brignoli para.12' Nestorovski prova la conclusione da fuoria area, Alfonso para con facilità.9' Torregrossa lanciato in contropiede prova a concludere in corsa ma il pallone finisce fuori.Mazzotta riceve da Nestorovski e crossa in mezzo con l'altro esterno che calcia in porta con Alfonso che è costretto ad un grande intervento per spazzare.Batte il Brescia,Squadre pronte a scendere in campo.Tedino conferma il 3-5-1-1 contro il Brescia cambiando qualche elemento nella trasferta con le rondinelle. In attacco spazio ai due macedoni Trajkovski e Nestorovski. Nel Brescia Donnarumma in coppia con Torregrossa.Donnarumma 27, 29'.1 Alfonso, 2 Sabelli, 5 Gastaldello (cap.), 18 Romagnoli, 16 Curcio, 6 Ndoj, 4 Tonali, 14 Dall'Oglio, 25 Bisoli, 9 Donnarumma, 11 Torregrossa.Ammoniti: Torregrossa 39', Ndoj 50'.