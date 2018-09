Antonio Ponte seguirà il Palermo anche nella prossima partita del campionato di serie B, quella in programma questa sera allo stadio "Rigamonti" contro il Brescia e valida per la quinta giornata di campionato. Una presenza un po' più abbordabile sul piano logistico per l'uomo che sembra ormai designato a raccogliere l'eredità di Maurizio Zamparini alla guida del club di viale del Fante, viste le sue origini italo-svizzere e la conseguente vicinanza con la città lombarda. E così, dopo aver assistito alla gara vinta in maniera convincente dai rosanero con il Perugia sabato scorso, a corollario anche di una serie di incontri e di contatti tenuti nel capoluogo siciliano, Ponte si appresta a vivere la sua prima trasferta a sostegno di un Palermo che, in attesa di sviluppi sul piano societario, nel frattempo sta iniziando a correre con una certa celerità e convinzione sul terreno di gioco., si è diretto verso la Svizzera, in particolare verso quella Zurigo dove ha sede la Raifin, un fondo di investimenti da lui stesso fondato e di cui è tuttora il proprietario. Sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia si legge che proprio questa società è quella che sta portando avanti la trattativa con Maurizio Zamparini per l'ingresso di Ponte nel Palermo calcio, prima di diventarne magari un giorno l'unico proprietario nonchè presidente. Ma prima, oltre che attendere il risultato del campo per la sfida contro il Brescia, l'ex patron di Carrarese e Siena dovrà aspettare anche quanto accadrà domani nel tanto atteso Consiglio d'Amministrazione del club di viale del Fante, il quale con ogni probabilità lo nominerà in primis nuovo consigliere, e a seguire presidente. Il tutto in una settimana davvero molto importante per il destino del Palermo, quella che precede la sentenza del Tribunale del Riesame sul caso Frosinone