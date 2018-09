per il Palermo di Bruno Tedino c'è subito da riconfermare quanto di buono visto al 'Barbera' nel rotondo 4-1 rifilato agli umbri. L'avversario nel turno infrasettimanale questa sera è però di quelli tosti, il Brescia affidato da poco più di una settimana alle cure di Eugenio Corini. L'ex capitano e anche tecnico rosanero infatti proverà a fare uno sgambetto al suo passato dopo che nella passata stagione gli era già riuscita l'impresa in Sicilia quando si trovava sulla panchina del Novara. Per il Palermo, che applicherà invece un turnover per far rifiatare qualche elemento, c'è da allungare la striscia di successi a tre di fila per andare al turno di riposo con maggiori convinzioni e serenità.Tedino ne convoca 22 per la trasferta in Lombardia e fra questi non figura Cesar Falletti, volato in Uruguay per gravi motivi familiari. Senza il sudamericano nella trequarti si passa dunque dal 3-4-2-1 al 3-5-1-1 con in difesa confermato il blocco composto da Pirrello, fresco di rinnovo con i rosanero fino al 2022, Bellusci e Rajkovic. A centrocampo giocheranno contemporaneamente Haas e Murawski con Jajalo mentre sulle fasce Aleesami lascerà il posto nuovamente a Mazzotta con Salvi confermato dall'altra parte. In avanti i due macedoni con Trajkovski a supporto dell'unica punta che sarà con tutta probabilità ancora Nestorovski, mentre Puscas partirà dalla panchina.Le rondinelle scenderanno in campo dopo il pareggio con il Carpi col consueto 4-3-1-2 con Gastaldello e Romagnoli coppia centrale in difeda e Curcio e Mateiu terzini. Centrocampo giovane con Bisoli, Tonali e Ndoj mentre sulla trequarti il solo Tremolada agirà alle spalle delle due punte che saranno il bomber Donnarumma ed uno fra Morosini e l'ex Trapani Torregrossa.Alfonso; Mateju, Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada; Donnarumma, Morosini. All: CoriniBrignoli; Pirrello, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Haas, Mazzotta; Trajkovski; Nestorovski (Puscas). All: Tedino.Marco Piccinini di Forlì