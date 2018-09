BRIGNOLI 6 Salva un paio d'occasioni dei lombardi evitando che il passivo sia più pesante. Incolpevole sui due gol di Donnarumma.PIRRELLO 5 Prima gara complicata per l'ex Livorno che fresco di rinnovo è l'unico che si salva in difesa.BELLUSCI 4,5 Match da dimenticare per il centrale su cui pesa l'episodio del liscio in occasione del 2-0 di Donnarumma.RAJKOVIC 5 Il serbo va in confusione sulle scorribande degli attaccanti del Brescia.SALVI 5 Stesso discorso di Mazzotta per l'ex Cittadella, sfiora addirittura il gol nei primi minuti mentre poi sparisce alla distanza.HAAS 6 Lo svizzero riesce nella confusione generale a trovare sempre la giocata giusta.JAJALO 5 Manca la sua lucidità nell'impostare il gioco con la luce che di conseguenza resta spenta anche per il resto della squadra.MURAWSKI 5,5 Il polacco soffre la fisicità dei bresciani ed un problema fisico nel finale del primo tempo lo costringe poi al forfait.MAZZOTTA 6 Parte bene con un paio di azioni interessanti ma dalle sue parti c'è poca copertura.TRAJKOVSKI 5,5 Poco ispirato il numero dieci imbrigliato fra le maglie biancazzurre.NESTOROVSKI 5 Passo indietro per il macedone che lotta perdendo il confronto con gli esperti centrali del Brescia.PUSCAS 5 Secondo tempo anonimo per il rumeno che nel traffico dell'attacco non trova mai la palla giusta.ALEESAMI 5 Chiamato a sostituire Mazzotta il norvegese non mette mai cross interessanti.MOREO 6,5 Ci mette subito voglia da subentrato e riapre un match nel finale con il suo primo gol in maglia rosanero.