Bruno Tedino lascia intendere che il Palermo potrebbe cambiare in alcuni interpreti nella sfida di domani sera a Brescia, rispetto a quanto si è visto sabato scorso contro il Perugia. Nella conferenza stampa che precede la partenza alla volta della Lombardia, il tecnico rosanero sostiene che la squadra dovrà farsi trovare pronta sul piano fisico e delle motivazioni per superare l'ostacolo rappresentato dalle Rondinelle: "Se fosse per me li farei giocare tutti, ma purtroppo giocano in 11 e dobbiamo fare i conti con tantissime cose. Abbiamo visto tutti i dati sulle condizioni fisiche e sulla partita, ci sono giocatori più o meno stanchi e quindi cercheremo in maniera equilibrata di mettere in campo una squadra che abbia razionalità. La partita di Brescia nasconde delle insidie, giochiamo contro un sistema di gioco che può metterci in difficoltà, ma noi partiamo con grande consapevolezza pur nel rispetto dell'avversario. La formazione e tutte le decisioni le condivido con lo staff, anche se sono io a prendermi le eventuali responsabilità".Dal suo punto di vista è anche importante mixare la formazione per evitare affaticamenti che portino a infortuni: "Alcuni giocatori non hanno recuperato, come fanno anche i grandi club bisogna fare un calcolo sulla fatica accumulata. I giocatori affaticati rischiano di farsi male, e perdere giocatori importanti per eventuali stiramenti non ha senso. Anche l'anno scorso abbiamo perso giocatori per gli impegni delle Nazionali e ne sono entrati altri che hanno fatto bene. Dobbiamo fare affidamento su giocatori che sulla carta non sono titolari". Anche perchè, in una fase della stagione in cui la condizione non è ancora al top, ci sono altri fattori che incidono: "In questo momento conta tutto. In questo momento se fai delle scelte, devi sempre aspettare la partita: se va bene sei fortunato, altrimenti sei uno stupido. A mio modesto parere, le combinazioni di fisico, tecnica, tattica e motivazioni hanno un valore".e si è affidato a una leggenda vivente del calcio a Palermo come Eugenio Corini. L'ex capitano rosa venne a vincere al "Barbera" col Novara, e Tedino non vuole fidarsi: "Corini è appena arrivato a Brescia, ma è una persona intelligente e in quanto tale va temuto il lavoro che ha effettuato. Abbiamo un avversario tosto in uno stadio importante con una tifoseria molto calda. Dovremo fare una grande partita per ottenere un risultato importante". Tedino non crede che il suo Palermo abbia tirato il fiato nel finale di gara col Perugia, e non nega di pensare alla terza vittoria consecutiva: "Anche sul 3-0 non è ancora finita una partita, per questo bisogna essere bravi a mantenere la concentrazione alta, mantenendo la velocità del pallone ed evitando individualismi. Dobbiamo ancora crescere partita dopo partita, quel poco che funziona va mantenuto e quel poco che manca va migliorato. La terza vittoria consecutiva? Non mi assilla, ma in ogni gara cerchiamo di fare il massimo. Ci vuole volontà e mentalità".in una sistemazione da Tedino stesso definita asimmetrica. Il tecnico sostiene che anche la condizione fisica sta crescendo per il giocatore uruguaiano, il quale si sta mettendo a disposizione del mister e dei compagni di squadra, tanto che potrebbe diventare presto un valore aggiunto per una squadra che punta in alto: "Viene dalla serie A, è arrivato qui senza una grandissima preparazione non avendo giocato per quasi una stagione intera. Si è messo a disposizione e farebbe anche il portiere. Noi in questo momento abbiamo bisogno di questa disponibilità e di questa volontà, già contro il Perugia ho detto che bisogna fargli i complimenti per l'abnegazione con cui sta lavorando. Stiamo cercando un modo di giocare un po' particolare che metta in risalto anche i singoli". Si chiude parlando di formazione. Tedino non si sbottona e fa capire che non ci sarà una formazione tipo: "I ragazzi devono capire che non possono giocare 36 partite perchè non possono essere sorrette, a livello motivazionale e di stimoli. Non possono giocare sempre gli stessi 11, bisogna sforzarsi di capire che a volte vanno fatte delle scelte".