per la vittoria netta di sabato contro il Perugia e già domani si riparte con il campionato per il Palermo di Bruno Tedino. I rosanero, impegnati in trasferta a Brescia nel turno infrasettimanale prima della sosta di riposo che toccherà ai siciliani nella prossima giornata, sono dunque tornati subito al lavoro nella giornata di domenica per preparare al meglio la sfida alla squadra allenata da un grande ex come Eugenio Corini tornato ad allenare nell'ultima gara e raggiungendo un pari contro il Carpi. Tedino non intende ovviamente sottovalutare la sfida con le rondinelle e anzi approfittare dell'ottimo momento di forma ed entusiasmo che sta attraversando il suo gruppo riproponendo gran parte dei protagonisti del rotondo successo col Perugia.dunque solo alcuni giocatori in ruoli assolutamente intercambiabili. L'unico reparto che non subirà variazioni è la difesa dove con Struna ancora ai box e Szyminski trovatosi poco a suo agio in una difesa a tre rivedremo ancora il giovane Pirrello, alla sua terza gara da titolare dall'inizio, affiancare Bellusci, autore del gol che ha aperto le marcature sabato scorso, e Rajkovic, sempre più leader di questa squadra composta da molti giovani. A centrocampo dovrebbe cambiare invece due volti con Murawski che prenderà il posto di Haas e Mazzotta quello di Aleesami mentre Jajalo e Salvi restano inamovibili, anche per mancanza di alternative valide.riguarda l'attacco. Posto che la linea della trequarti rimarrà la stessa di due giorni fa, con Trajkovski e Falletti in crescita esponenziale ormai di gara in gara, il dubbio rimane nella scelta della punta da far scendere in campo al 'Rigamonti' dall'inizio fra il macedone Nestorovski, che è finalmente tornato quello dei bei tempi ed ha ritrovato sorriso e gol, ed il rumeno Puscas, tenuto in panchina col Perugia ma pronto a dimostrare di potersi giocare il posto da titolare. Tedino, almeno nelle intenzioni iniziali, sembra che confermerà ancora una volta Nestorovski al vertice del reparto avanzato ma non è esclusa una scelta a sorpresa dell'ultimo minuto per concedere a Puscas l'opportunità di realizzare il suo primo gol in maglia rosanero.