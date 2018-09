Antonio Ponte è stato tra gli spettatori che hanno apprezzato il Palermo capace di superare agevolmente il Perugia, ma la sua presenta al "Renzo Barbera" ha ben altre ragioni alla base. Sarà con ogni probabilità lui l'uomo che otterrà la nomina di presidente del club di viale del Fante. E nel corso di una breve intervista rilasciata per il Giornale di Sicilia, Ponte parla proprio dell'affare che potrebbe portarlo ben presto ai vertici della società rosanero, ferma restando la sua volontà di non prendere parte al CdA previsto nei prossimi giorni: "Non prenderò parte al Consiglio d’amministrazione di mercoledì. Ancora devono decidere dove dovrà tenersi. Parteciperanno poche persone, poi si vedrà per i tempi. Voglio essere prudente, la cosa non è semplice. Non c’è un solo soggetto in corsa ma questa è un’opportunità per tutti. L’operazione è abbastanza grossa. Con Zamparini ci sentiamo quotidianamente".In primis il fattore tecnico che però riguarda davvero poco Ponte, il quale è decisamente più sul pezzo quando si parla di passaggio di proprietà in società e anche della possibilità di costruire il nuovo stadio. È tornato a parlarne Zamparini dopo un incontro lampo con i vertici del Comune e di Sicindustria, ma lo stesso Ponte ha fatto capire che, in caso di fumata nera per il nuovo impianto, si può sempre fare affidamento su uno stadio all'avanguardia come il "Renzo Barbera": "È uno stadio moderno come concezione. Se non dovesse essere fattibile il progetto di un nuovo impianto sportivo, si potrebbe pensare di ammodernare la Favorita, cercando di farla diventare proprietà della società".