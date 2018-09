. Al termine della gara è intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rosanero, Bruno Tedino: “Mi interessava dare continuità di rendimento dopo Foggia. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, mi è piaciuta molto. Dobbiamo avere questo atteggiamento per tutto il campionato, due gare non bastano. Possiamo fare ancora meglio, oggi ho visto cose importante. Devo fare i complimenti alla squadra per come ha lavorato. Abbiamo vinto meritatamente”.: “Ho avuto buone risposte da tutti. Quando hai un gruppo numeroso lasciarli fuori diventa difficile. Ho ottime sensazioni, sono sicuro che chi gioca darà sempre un grande contributo. Perugia evanescente? Loro hanno un allenatore importante, io non posso valutare la loro prestazione. Io ho visto un buonissimo Palermo. Chiaramente quando ti porti sul 2-0 e resti in partita è normale che il Perugia abbia fatto fatica. Dobbiamo continuare così, siamo soddisfatti”.: “I ragazzi sanno che possiamo fare ancora meglio. Siamo stati bravi a concludere le azioni. Il risultato è eclatante, ma valuto la prestazione. Abbiamo fatto una gara matura. Dobbiamo adesso essere bravi a mantenere ciò che abbiamo fatto di buono è migliorare sulle distrazioni, come quella nell’occasione del gol di Dragomir”.: “Il concetto è la squadra. Oggi abbiamo anche visto delle cose pregevoli. È una squadra quella che si comporta così. Gol di Bellusci studiato? Su queste cose ci lavoriamo e di tanto in tanto riescono”.