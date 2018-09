Seguiremo in diretta testuale la sfida tra i rosanero di Bruno Tedino e il Perugia allenato da Alessandro Nesta. Sarà la formazione guidata dall'ex leggendario difensore di Lazio, Milan e Nazionale l'ostacolo del Palermo nella quarta giornata del campionato cadetto. Vi invitiamo a cliccare sul tasto F5 della vostra tastiera, oppure ad aggiornare manualmente la pagina, per seguire minuto per minuto la partita.50' Incursione sulla destra di Melchiorri, il cui tiro attraversa tutta l'area di porta46' Inizia la ripresa45' Finisce senza recupero il primo tempo39' Rajkovic sfiora l'autogol, reattivo Brignoli in uscita37' Ancora Trajkovski, stavolta col sinistro appena dentro l'area: fuori35' Serpentina di Trajkovski: sinistro, poi tiro col destro, sfiora il palo33' Trajkovski su punizione da 30 metri: fuori28' Contropiede Palermo, Trajkovski entra in area e impegna Gabriel col sinistro26' Punizione dal limite di Falasco, palla alta sopra la traversa20' Gabriel si avventura quasi a centrocampo, Nestorovski pressa e commette falloSalvi crossa per Nestorovski, Ngawa lo anticipa: cornerMoscati calcia da fuori e prova a sfruttare il terreno bagnato, Brignoli para in due tempiInizia la partitaSono state rese note le formazioni ufficiali, potrete trovarle poco sotto alla voce "TABELLINO"- 1 Brignoli, 31 Pirrello, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 14 Salvi, 32 Haas, 8 Jajalo, 20 Falletti, 19 Aleesami, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.).A disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 9 Moreo, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 35 Murawski.Allenatore: Bruno Tedino.- 22 Gabriel, 15 Ngawa, 32 Gyomber, 4 El Yamiq, 9 Mustacchio, 23 Moscati, 24 Dragomir, 5 Verre, 25 Falasco, 10 Vido, 11 Melchiorri (cap.).A disposizione: 1 Leali, 12 Perilli, 7 Mazzocchi, 8 Bianco, 13 Sgarbi, 16 Ranocchia, 18 Bordin, 20 Bianchimano, 21 Cremonesi, 26 Terrani, 28 Kouan.Allenatore: Alessandro Nesta.- Francesco Fourneau di Roma 1. Assistenti Fiori-Grossi. Quarto uomo Marini.- Jajalo, Dragomir, Gyomber.