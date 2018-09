PERUGIA (3-5-2): Leali; Ngawa, Cremonesi, Gyomber; Mustacchio, Moscati, Verre, Bianco, Falasco; Melchiorri, Vido. All.: Nesta

al primo successo in campionato raggiunto appena una settimana fa e dare uno slancio deciso alle proprie ambizioni di alta classifica. Per il Palermo di Bruno Tedino l'obiettivo di giornata contro il Perugia di Alessandro Nesta, che viene in Sicilia per sfidare i rosanero, è questo. Di fronte Trajkovski e compagni troveranno una squadra giovane ed ambiziosa costruita al pari di quella siciliana per provare a puntare la serie A dopo l'eliminazione della passata stagione ai playoff per mano del Venezia. Per portarsi a casa altri tre punti l'ex tecnico del Pordenone proverà a cambiare il meno possibile rispetto agli undici che hanno sconfitto il Foggia la settimana scorsa disputando un ottimo secondo tempo.Quindi conferme anche negli allenamenti in settimana sul 3-4-2-1 con Pirrello che giocherà in difesa la sua seconda gara consecutiva dall'inizio, per l'assenza prolungata di Struna, al fianco di Bellusci e Rajkovic. A centrocampo al fianco di Jajalo ancora spazio allo svizzero Haas con Murawski che si accomoderà in panchina pronto per subentrare a gara in corso mentre sulle fasci Salvi sicuro del suo posto con Mazzotta che al contrario lotterà fino all'ultimo per una maglia da titolare con Aleesami. Sulla trequarti Trajkovski e Falletti dell'unica punta che potrebbe non essere Puscas dato che Tedino negli ultimi allenamenti ha provato nella formazione titolare Nestorovski. Il macedone a sorpresa può partire dall'inizio con il rumeno pronto a subentrargli nel secondo tempo.Nesta si affida al consueto 3-5-2 con il nuovo attacco composta da Vido, obiettivo di mercato in estate proprio del Palermo, e Melchiorri. In difesa l'ex Catania Gyomber comporrà il reparto con Cremonesi e Ngawa. Centrocampo folto con Moscati, l'ex rosanero Verre e Bianco mentre Mustaccio e Falasco saranno gli esterni con compiti di spinta. Assente di lusso l'attaccante coreano Han infortunatosi in settimana e out per le prossime giornate. Nella passata stagione gli umbri furono un osso duro al 'Barbera' (battuti 1-0 con un rigore realizzato da Nestorovski, ndr) e vittoriosi invece all'ultimo minuti al 'Curi' grazie ad una rete di Di Carmine allo scadere.Brignoli; Pirrello, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Haas, Jajalo, Mazzotta; Trajkovski, Falletti; Nestorovski. All.: Tedino.Francesco Forneau di Roma 1.