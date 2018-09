Nella conferenza stampa che precede la sfida contro gli umbri, il tecnico rosanero sottolinea l'importanza di vincere partite come questa, specialmente in una fase in cui è necessario trovare la giusta amalgama e la migliore condizione fisica possibile: "Le vittorie aiutano, però dobbiamo costruire ancora il nostro vestito. Stiamo lavorando insieme su un progetto tecnico diverso da poco tempo, sono molto contento per la dedizione dei ragazzi. La vittoria di Foggia è molto importante, non perchè è fine a se stessa ma perchè ha dato un po' di lustro a un momento delicato. Venivamo da due risultati non positivi anche se con una prestazione buona a Salerno e un'altra con la Cremonese in cui poteva uscire qualsiasi risultato. Eravamo reduci da un calendario impegnativo, ci sono squadre che sono rodate e stanno bene, noi dobbiamo lavorare e recuperare alcuni elementi anche se il gruppo numericamente parlando è ben fornito"., anche se è difficile mettere insieme un filotto di risultati positivi. Tedino, in questo senso, fa capire che bisognerà portare entusiasmo sotto l'aspetto del gioco e dei numeri, in modo da convincere la gente a tornare a riempire al "Barbera": "Ho visto il pubblico molto distante, ai playoff e contro Bari e Avellino l'anno scorso ho visto tanta gente e abbiamo fatto dei punti. Lo sappiamo tutti, il primo colpo lo deve battere sempre la squadra e non ne basta uno solo, anche se non è facile fare tante vittorie consecutive. In questo momento sta a noi portare un certo entusiasmo, l'anno scorso non c'era molta gente allo stadio ma è chiaro che se porteremo noi la giusta passione e il giusto contributo, il pubblico risponderà e verrà a seguirci. Difficile dire se siamo più continui e più maturi, sappiamo che troveremo avversari tosti, il percorso iniziale è stato difficile e domani verrà fuori una bella partita".negli ultimi metri di campo avversario. In particolare, chi deve rifinire le azioni d'attacco devono fare qualcosa di più: "Non ero minimamente preoccupato a Foggia, quando ci siamo trovati sotto nel punteggio e aver sbagliato una serie di situazioni in zona gol in molti la vedevano in maniera diversa. Dobbiamo migliorare sul piano delle scelte negli ultimi metri di campo, tutti hanno avuto la possibilità di farne una migliore e non è successo. Possiamo ancora migliorare, per noi e per tutte le altre squadre il processo è lungo ma abbiamo le nostre certezze, pur essendo indietro. Alla fine sono convinto che raggiungeremo risultati importanti". In molti hanno notato l'abbraccio di tutta la squadra al momento del gol decisivo di Trajkovski a Foggia. Tedino lo spiega così: "Prima della partita ho visto Trajkovski, che è un ragazzo molto sensibile, e sono andato a dirgli di stare sereno. È un discorso che faccio a tutti i giocatori, l'abbraccio me lo aspettavo e non è un segnale mandato all'esterno".Si commenta soprattutto la qualità che gli umbri possono proporre in fase offensiva: "Il Perugia è una squadra costruita bene, la batteria di attaccanti è molto forte a prescindere da Han. Noi ad esempio avevamo pensato di prendere Vido, che è un giocatore di talento e qualità. Sono molto fastidiosi, giocano un buon calcio, provando il più possibile a palleggiare. Dovremo riuscire ad azzannarli, restando corti e puntando sull'aggressività per fare risultato". Sulla panchina del Perugia siede Alessandro Nesta, che da calciatore è stato una leggenda e che in panchina sta incontrando le prime difficoltà: "È stato un campione in tutto, dall'atteggiamento alla moralità e al senso del dovere, ha vinto praticamente tutto, quindi stiamo parlando di un emblema e di un esempio calcistico rilevante. Ha fatto anche lui la sua gavetta, credo che sarà un campionato per lui tanto quanto per noi. Sono lieto di trovare grandi campioni che si misurano in panchina, è il nuovo che avanza e costringe noi a fare qualcosa in più".Tedino svela il lavoro che lui e i suoi collaboratori stanno facendo sul fantasista uruguaiano, il quale sta crescendo e può continuare a crescere sul piano atletico: "Abbiamo cercato di fare con Falletti un lavoro asimmetrico, il ragazzo si è messo a disposizione fin da subito e ha fatto un ruolo meno congeniale del solito per lui. Ha ancora dei grandi margini di miglioramento sul piano fisico, ma si è messo a lavorare con umiltà e dedizione, e va sottolineato. I numeri nel calcio non contano, sono importanti gli sviluppi in fase di possesso e non possesso, e in particolare il lavoro sulle seconde palle". Per un Falletti che sta crescendo, c'è invece un Ivaylo Chochev che deve ancora rientrare nel gruppo: "Chochev non è ancora dei nostri, se ne parlerà la prossima settimana, ma sta facendo un bel lavoro".