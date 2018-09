, con i conseguenti primi tre punti in campionato che hanno fatto fare un balzo in classifica, il Palermo cerca anche la prima affermazione fra le mura amiche nel match in programma domani pomeriggio contro il Perugia di Alessandro Nesta. Per i rosanero l'impianto palermitano rappresenta dalla passata stagione un vero e proprio fortino con una striscia di imbattibilità che regge dallo scorso 12 febbraio (sconfitta con il Foggia, ultima avversaria incrociata nell'attuale campionato, per 2-1, ndr) con un bilancio in pari di sei vittorie, se si considerano anche le due nelle fasi playoff contro Venezia e Frosinone, e sei pareggi, compreso quello con il Vicenza per 2-2 al 90' in Coppa Italia terminato poi con il successo ai rigori degli uomini di Tedino che quello contro la Cremonese in campionato prima della pausa per le nazionali.in ogni caso un fattore da sfruttare per i rosanero che dopo il successo contro il Foggia potranno contare su un ritrovato entusiasmo sia all'interno del proprio gruppo che nell'ambiente, figlio anche delle recenti notizie che vorrebbero ormai ad un passo il passaggio di mano fra Maurizio Zamparini ed una cordata americana pronta a rilevare l'intero pacchetto del club di viale del Fante. Contro il Perugia Tedino, che nell'ultima gara in trasferta ha difatti prolungato la sua permanenza sulla panchina dei siciliani, deve confermare quanto di buono visto nel secondo tempo dello 'Zaccheria' con un Trajkovski in forma smagliante.che scenderanno in campo domani dalle 15 e proverà a ripetersi dato l'ottimo momento provando anche a mandare in rete i compagni di reparto Puscas e Falletti, anch'essi confermati nel 3-4-2-1 che Tedino ha intenzione di riproporre contro gli umbri. Per quanto riguarda le altre scelte in difesa si va verso la conferma dell'intero blocco visto a Foggia con Pirrello che giocherà al fianco di Rajkovic e Bellusci mentre a centrocampo accanto all'inamovibile Jajalo sembra favorito il polacco Murawski in un'ideale stafetta con lo svizzerro Haas mentre sulle fasce, con Salvi sicuro del suo posto sulla fascia destra, sarà ballottaggio fra Mazzotta e Aleesami con il norvegese che negli ultimi minuti del match dello 'Zaccheria' ha mostrato una buona corsa. Ancora lontani invece i recuperi di Chochev e Rispoli mentre per Struna, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per rientrare nel giro dei titolari.