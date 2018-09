Nonostante ciò domani Ponte dovrebbe sbarcare in Sicilia per assistere alla partita col Perugia, ma il suo fondo (Raifin), non sarebbe in grado di rilevare interamente il pacchetto azionario rosanero e proprio per questo Zamparini continua a trattare anche con la cordata americana che attende di esser contattata dall'attuale patron del club di viale del Fante per un incontro... , ma il suo fondo (Raifin), non sarebbe in grado di rilevare interamente il pacchetto azionario rosanero e proprio per questo Zamparini continua a trattare anche con la cordata americana che attende di esser contattata dall'attuale patron del club di viale del Fante per un incontro...

. Le trattative per la cessione e l'ingresso di nuovi soci proseguono in maniera spedita, ma non solo collegate tra loro. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, il Palermo conoscerà il suo nuovo presidente a fine mese, più precisamente mercoledì, giornata in cui è stata convocata la riunione del consiglio di amministrazione per nominare il nuovo presidente. L'idea di Zamparini è quella di mettere al capo del CdA Antonio Ponte, ex presidente di Carrarese e Siena, che a prescindere dalla carica entrerà a far parte dell'organigramma. Sullo sfondo anche Vincenzo Di Fresco, cognato di Giammarva e dirigente di Unicredit.